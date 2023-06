Adriana Volpe, sono sconvolgenti le minacce dell’ex marito rivelate da un’amica

Sono sconvolgenti le minacce dell'ex marito di Adriana Volpe, le rivela un'amica che ha testimoniato ieri in tribunale

Dopo la separazione dal marito Adriana Volpe ha querelato Roberto Parli, il papà della sua bambina. Si sono separati nel 2021 dopo dieci anni di matrimonio, poi le accuse di maltrattamenti in famiglia. Torna tutto a galla perché ieri 5 giugno in Tribunale sono stati ascoltati parenti e amici di Adriana Volpe.

Emergono minacce che sconvolgono, soprattutto se si pensa che nel periodo a cui risalirebbero Adriana Volpe era in tv, era una concorrente del Grande Fratello Vip. Un rapporto che sembra sia del tutto finito proprio in concomitanza con la partecipazione della conduttrice al reality show di Canale 5.

Le rivelazioni di un’amica di Adriana Volpe

Che non fossero più in buoni rapporti, che ci fossero dei problemi, che anche sui social c’era qualcosa di strano, questo lo sanno tutti da tempo. Così come era noto il desiderio di Adriana Volpe di non parlarne, di proteggere più di tutto sua figlia.

Presso la quinta sezione penale del Tribunale di Roma il giudice ha ascoltato i testimoni, ha ascoltato quelle che sembra siano state le minacce di Roberto Parli nei confronti della Volpe. A rivelare tutto sarebbe stata un’amica della conduttrice che spesso andava dal Parli per seguire insieme la puntata del GF Vip.

Un’amicizia importante, con loro ovviamente c’era anche la figlia della coppia ma ciò che racconta l’amica della conduttrice lascia senza parole.

Adriana Volpe aveva rivelato il suo inferno

Le minacce di Roberto Parli ad Adriana Volpe

Sei una z…, quando esci ti rovino la vita”

E’ una frase che sconvolge, violenta, volgare, minacce che avrebbe rivolto alla madre di sua figlia guardando la televisione. Ed è sempre l’amica che in base a quanto riportato da Il Messaggero avrebbe testimoniato altro.

A casa loro c’era sempre vino sulla tavola, a volte lui beveva anche una bottiglia da solo… Mi scriveva analizzando i comportamenti di Adriana, che secondo lui non erano da mamma. Mi diceva che le avrebbe rovinato la carriera una volta uscita… Ha finito di vivere, le farò fare una brutta fine, porto via la bambina, non gliela faccio più vedere.

Sembra che il Parli non si trattenesse nemmeno davanti alla figlia, le diceva di osservare la madre in televisione al Grande Fratello e di certo non era per indicare cose positive ma ciò che c’era nella sua testa.

L’amica ha conservato gli audio con i messaggi e le minacce

Ha finito di vivere, le porto via la bambina e non gliela faccio più vedere.

Quando Adriana decide di lasciare il reality a seguito del ricovero in ospedale del suocero l’amica racconta che la Volpe le telefonava piangendo: “La maltrattava e la minacciava di morte anche davanti alla madre di lui e alla figlia”.

Un incubo che non è ancora finito per la conduttrice, perché Roberto era l’uomo che ha sposato, il padre di sua figlia e adesso devono affrontare un processo.