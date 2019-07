Vivi e lascia vivere nuova fiction di Rai 1 con Elena Sofia Ricci: tutto quello che c’è da sapere

Elena Sofia Ricci aveva spiegato nelle sue ultime interviste di voler cercare stimoli diversi oltre a quelli che arrivano dalla fiction Che Dio ci aiuti. E a quanto pare nella prossima stagione di rai 1 la vedremo anche in altre vesti, non solo in quelle da suora. La Ricci sarà infatti protagonista di Vivi e lascia vivere una nuova fiction in onda nella prossima stagione televisiva della rete.

Un light drama ambientato a Napoli che contamina il family classico con venature noir, con il tocco di un regista dalla forte personalità che rilegge il protagonismo di Elena Sofia Ricci in una chiave inattesa e antieroica . Saranno sei le puntate di Vivi e lascia vivere in onda nella prima serata di Rai 1.

VIVI E LASCIA VIVERE LA NUOVA FICTION DI RAI 1 CON ELENA SOFIA RICCI: LE PRIME ANTICIPAZIONI

Ogni famiglia ha i suoi segreti. E la famiglia Ruggero ne ha uno enorme, di cui solo Laura è al corrente. Laura, cinquant’anni portati con sfrontatezza, lavora come cuoca all’interno di una mensa, ha due figli adolescenti, un’altra figlia più grande con la quale ha un rapporto complicato e conflittuale e un marito, Renato, con cui è sposata da vent’anni e che suona a bordo delle navi da crociera. Una vita apparentemente come tante fino al giorno in cui, di ritorno da un misterioso viaggio, Laura convoca i figli per dare loro una terribile notizia: il padre è morto in un incendio a Tenerife, di lui non è rimasto che cenere. Ed è da quella cenere, dal mistero di quella morte, che la vita di Laura riprende, cambia, cresce, fino a diventare una riscossa di indipendenza dagli uomini e dal mero ruolo di moglie e madre. Laura si reinventa un lavoro, che trasforma in una vera e propria impresa al femminile, mentre il suo passato misterioso e insospettabile si riallinea al presente.

Il grande amore mai vissuto, un uomo affascinante ma ambiguo, implicato in affari poco puliti, compare a stravolgere il già fragile equilibrio riportando nella vita di Laura l’amore, ma anche la diffidenza, la paura e infine mettendo concretamente in pericolo lei e i suoi figli. Il segreto custodito con tenacia da Laura verrà scoperto suo malgrado e il terremoto emotivo che ne segue rischierà di spazzare via tutta la famiglia, come in una tempesta.

VIVI E LASCIA VIVERE NOTE TECNICHE E CAST DELLA FICTION

Scritto da Monica Rametta, Valia Santella, Giulia Calenda, Marco Pettenello, Camilla Paternò, con la collaborazione di Pappi Corsicato

Con Elena Sofia Ricci, Antonio Gerardi, Silvia Mazzieri, Carlotta Antonelli, Giampiero De Concilio, con la partecipazione di Massimo Ghini Regia di Pappi Corsicato Una coproduzione Rai Fiction-Bibi Film Tv, prodotta da Angelo Barbagallo Serie in 6 serate – Dramedy

