La strada di casa 2 anticipazioni: tutto quello che c’è da sapere, news e cast

Tra le proposte della stagione autunnale della Rai per la prima serata c’è un titolo che è molto atteso dal pubblico. Parliamo de La strada di casa alla seconda stagione. La fiction con Alessio Boni e Lucrezia Lante della Rovere ha riscosso un grande successo due anni fa quando è andata in onda per la prima volta e adesso i protagonisti della storia si preparano a tornare. La strada di casa 2 riparte tre anni dopo le ultime vicende accadute alla famiglia Morra. Fausto ha passato tre anni in carcere e la vita dei suoi cari è in qualche modo cambiata. I colpi di scena in questa seconda stagione non mancheranno e ancora una volta il pubblico sarà chiamato a “investigare” per scoprire chi sono i cattivi. In particolare la prima puntata della fiction si aprirà con un nuovo mistero: Fausto trova un cadavere. Ma chi è l’assassino e che cosa è successo davvero?

Intrighi, tradimenti, scomparse e ritrovamenti in un thriller dai ritmi incalzanti e dalle tematiche di grande attualità. Ad arricchire la storia anche l’arrivo di nuovi personaggi: Mauro, un giovane ex compagno di cella di Fausto, integrato nella vita e nelle attività della cascina; Valerio, grande rivale di Lorenzo nella gestione del consorzio che attualmente produce birra artigianale e amante di Milena, figlia maggiore di Fausto. E poi il commissario Concetta Leonardi, una donna determinata a risolvere il nuovo mistero che circonda la cascina e la famiglia Morra ,

Saranno sei le puntate de La strada di casa 2 in onda al martedì sera di Rai 1 a partire dalla prossima settimana, il 17 settembre 2019. Curiosi di conoscere qualche dettaglio in più sulla storia raccontata ne La strada di casa 2? Ecco le anticipazioni della trama di questa seconda stagione.

LA STRADA DI CASA 2 NEWS E ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA SECONDA STAGIONE

Dopo tre anni di reclusione, ecco finalmente il giorno tanto atteso: Fausto è di nuovo un uomo libero, impaziente di riabbracciare i suoi cari. E c’è un altro motivo per festeggiare: Irene e Lorenzo hanno aspettato che uscisse di prigione per sposarsi. Nella chiesa piena di fiori, gli invitati gli lanciano occhiate curiose e lui, come sempre schivo, sembra essere a suo agio solo con Mauro, un ragazzo con cui ha diviso la cella e stretto un rapporto speciale, tanto da fargli avere un lavoro in Cascina. Ma a distogliere l’attenzione di tutti dal ritorno di Fausto interviene un evento imprevisto: la sposa non si presenta alla cerimonia. Sembra svanita nel nulla. Passano le ore e l’imbarazzo cede il posto alla preoccupazione. Il più angosciato di tutti è Baldoni, che fatica a credere che la sua figlioccia abbia avuto un semplice ripensamento, per giunta senza dirgli niente, gli sembra di vivere un incubo e non ha intenzione di starsene con le mani in mano, arriva addirittura ad ipotizzare che Lorenzo possa avere delle responsabilità nella scomparsa della ragazza e finisce così per scontrarsi con Fausto, quando un nuovo elemento arriva a rimescolare le carte. Un bambino è scappato da una casa famiglia dove Irene operava come volontaria. E se non fosse una coincidenza? Qual è il legame tra queste due storie e che cosa sta succedendo davvero?

Il cast– Alessio Boni Lucrezia Lante Della Rovere Sergio Rubini Eugenio Franceschini Benedetta Cimatti Christiane Filangieri Sabrina Martina Marco Di Natale Silvia Mazzieri Roberta Caronia Massimo Poggio Roberto Gudese Claudia Zanella Simone Gandolfo Tatjana Nardone Giuseppe Spata Luca Scapparone Marco Zangardi Marco Cocci Giulia Cotugno

Appuntamento al 17 settembre 2019 con la prima puntata de La strada di casa 2.