Il cacciatore 2 torna al mercoledì sera: la caccia a Brusca riparte il 4 marzo

Nuovi cambiamenti nella programmazione di Rai 2: complice anche il rinvio delle semifinali di Coppa Italia ( che quindi non andranno in onda su Rai 1 lasciando il pubblico libero di seguire altro) sceglie di puntare sul mercoledì sera e di ridare ai telespettatori Il Cacciatore 2. Francesco Montanari torna quindi nel ruolo di Saverio Barone questa sera su Rai 2 con la terza puntata de Il cacciatore. The Good Doctor ritorna invece nella classica collocazione del venerdì sera.

La prima serata del 4 marzo 2020 prevede quindi, per quello che riguarda le rete Rai: Pretty Woman su Rai 1 al posto della semifinale di Coppa Italia; Il Cacciatore 2 con la caccia a Brusca che continuerà nella puntata di questa sera, su Rai 3, una nuova puntata di Chi l’ha visto con le ultime notizie di attualità e non solo.

IL CACCIATORE 2 ANDRA’ IN ONDA QUESTA SERA: CAMBIA ANCORA LA PROGRAMMAZIONE

L’annuncio arriva direttamente dalla pagina FB di Rai 2 con la comunicazione ufficiale:

⚠ Per opportunità di palinsesto la programmazione di #Rai2 varierà come segue: 👉 #TheGoodDoctor torna al suo posto di venerdì 👉 #ilcacciatore torna al mercoledì e vi aspetta questa sera ore 21.20. 📺 Vi ringraziamo per la pazienza e ci scusiamo per il disagio, certi che continuerete a seguirci con il consueto affetto ❤ —

Il pubblico inizia a spazientirsi di questi cambiamenti che danneggiano di certo entrambe le fiction. Va anche detto che la collocazione al venerdì di una delle migliori serie italiane su piazza, era stata kamikaze, ma necessaria la passata settimana. Il ritorno alla normale programmazione, renderà sicuramente felici i tanti spettatori che potranno seguire con piacere i nuovi episodi de Il Cacciatore 2.

Su The Good Doctor non abbiamo nulla da aggiungere: la scelta di mandare in onda la serie su Rai 2 l’ha condannata a immeritati ascolti mediocri, uno dei maggiori sbagli dell’azienda negli ultimi anni.

THE GOOD DOCTOR LE ANTICIPAZIONI DEL 6 MARZO 2020

3×5 – La prima volta: Shaun affronta il suo primo intervento. Il caso si rivela complicato e, nonostante Shaun abbia un’idea geniale, sarà Andrews a portare a termine l’operazione.

3×6 – Prove generali: Shaun sembra iniziare a dare eccessiva importanza alla preparazione del suo primo intervento da specializzando.