Salvo amato, Livia Mia: questa sera torna Il commissario Montabano per provare a sorridere

Una serata all’insegna delle indagini di Salvo Montalbano è forse quello che ci vuole in questo clima complicato nel quale tutti stiamo vivendo. Torna il 9 marzo 2020 su Rai 1 Il commissario Montalbano con l’episodio dal titolo Salvo Amato, Livia Mia. Luca Zingaretti di nuovo protagonista delle indagini raccontate nei romanzi di Camilleri. La prima volta senza lo scrittore, venuto a mancare qualche mese fa, e la prima volta senza il regista Alberto Sironi che si è dovuto assentare, per la sua malattia, anche dal set dei due film tv. Poi purtroppo, dopo aver lottato contro la sua malattia, si è spento. A prendere il posto di Sironi, Zingaretti che, come ha raccontato anche a Che tempo che fa, ha cercato di tenere in mano la macchina da presa proprio come avrebbe fatto Sironi. All’attore è stata affidata la regia dei film tv di Montalbano che vedremo oggi su Rai 1 e il prossimo lunedì.

Tratto dai racconti “’Salvo amato…’ ‘Livia mia’” e “Il vecchio ladro” di Andrea Camilleri editi da SELLERIO EDITORE il primo film tv si intitola proprio Salvo Amato, Livia mia. Scopriamo qualche dettaglio in più con la trama di questo episodio in onda oggi su Rai 1.

SALVO AMATO, LIVIA MIA: LA TRAMA DE IL COMMISSARIO MONTALBANO SU RAI 1

Il cadavere di Agata Cosentino viene ritrovato in un corridoio dell’archivio comunale. Si tratta forse di una violenza sessuale degenerata in omicidio, ma questa ipotesi non convince Montalbano che inizia la sua indagine partendo dalla vittima. Il commissario scopre subito che la povera Agata era una cara amica di Livia, conosciuta a Genova, dove la ragazza aveva lavorato per un paio d’anni prima di ritrasferirsi di nuovo a Vigàta, assunta all’archivio comunale. Agata, timida e riservata, concedeva la sua amicizia e il suo amore a poche persone. E su quelle si concentra l’indagine di Montalbano, perché gli è presto chiaro che a uccidere Agata è stato qualcuno che le era molto vicino….

Quale sarà il gran finale di queste indagini di Salvo Montalbano? Lo scopriremo solo seguendo il film tv in onda questa sera alle 21,30 su Rai 1.

