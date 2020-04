Summertime la trama completa del quarto episodio dal titolo Un po’ di pace

Ale non dà sue notizie alla mamma e al papà da ore. Che fine ha fatto? Inizia con la preoccupazione della madre del giovane pilota il quarto episodio di Summertime. Mentre la giovanissima Summer continua a lavorare in Hotel, Ale sembra essere scomparso nel nulla. Che fine ha fatto?

Vi raccontiamo tutti i dettagli nel nostro riassunto del quarto episodio di Summertime. La serie Netflix è disponibile in streaming dal 29 aprile 2020 in piattaforma.

Ecco tutto quello che succede nell’episodio dal titolo Un po’ di pace.

SUMMERTIME LA TRAMA COMPLETA DEL QUARTO EPISODIO DAL TITOLO UN PO’ DI PACE

Ale scompare, facendo preoccupare i suoi cari. Summer parla con Edo dei sentimenti che prova. Dario rivela a Sofia il nome della persona di cui è innamorato.

Summertime riassunto completo episodio 1×04– Ale si rifugia dal suo amico Dario senza dire nulla ai suoi genitori. Edo invece non è stato ammesso agli esami ma non lo dice a nessuno. Summer è preoccupata per Ale ma non sa che cosa fare. Il giovane pilota però non vuole sentire i suoi genitori.

Dario si sfoga con Sofia e le dice di essersi innamorato ma glielo dice in lacrime…Il ragazzo non le vuole dire nulla. Summer è ancora molto preoccupata per Ale e la sua collega le dice che ha fatto delle ricerche per capire cosa sta succedendo. Ha scoperto che ha lasciato le corse. Intanto Ale da solo, rilegge degli articoli che lo riguardano. Vede anche il video con le parole del presidente. In conferenza stampa il padre di Ale risponde male ai giornalisti.

Blue è stata bocciata. Summer pretende che sua madre lo dica al padre. Lei le rivela che si sono presi una pausa per l’estate, per capire come affrontare la relazione. Ale sta lavorando a una vecchia moto, un regalo di famiglia. Alla fine Dario dice a Sofia chi è la ragazza che gli piace: è la ex di Ale. Quando un cliente dell’hotel chiede a Summer dei fenicotteri lei ripensa a quello che le ha detto Ale e capisce di essersi in qualche modo legata a lui. Ma non solo. La ragazza sente il peso di tutto quello che sta succedendo nella sua vita.

Grazie a Sofia Summer scopre dov’è Ale. Ma prima di andare da lui va da Edo perchè vuole chiarire la situazione. Summer gli rivela che si è innamorata ma non di lui. Nel frattempo però la ex di Ale va da lui a casa di Dario. E così quando Summer arriva trova la ragazza lì e se ne va senza voler sentire nessuna spiegazione.