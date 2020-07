Vite in fuga fiction Rai 1: tutto quello che c’è da sapere

Tra i nuovi titoli per la stagione 2020-2021 di Rai 1, c’è anche Vite in fuga che era stata già presentata come fiction di punta della Rai ma che non è ancora andata in onda. Stando alle ultime notizie sul palinsesto per la prossima stagione, la fiction con Anna Valle e Claudio Gioè dovrebbe andare in onda nell’autunno 2020, anche se ancora non è stata fissata la data precisa di messa in onda.

Ma scopriamo qualcosa in più su questa fiction che vede due amatissimi attori italiani protagonisti.

VITE IN FUGA LA NUOVA FICTION DI RAI 1: LA TRAMA

Claudio Caruana è un dirigente del Banco San Mauro di Roma, sposato da vent’anni con Silvia e padre di due figli adolescenti, Alessio e Ilaria. Da qualche tempo Claudio è sotto indagine per uno scandalo finanziario legato alla sua banca, che ha provocato il suicidio di alcuni clienti. Un collega, Riccardo, viene trovato ucciso e molti indizi gravano su Claudio, che riceve ripetute minacce assieme alla famiglia. Per sottrarsi alle intimidazioni, scoprire la verità sull’omicidio di Riccardo e riabilitare il proprio nome, Claudio accetta l’aiuto di Cosimo Casiraghi, ex-responsabile della sicurezza di grandi aziende, che offre ai Caruana identità fittizie e un futuro nuovo di zecca da iniziare lontano, sotto mentite spoglie, tra i monti dell’Alto Adige.

Per la prima volta la famiglia Caruana è costretta a vivere davvero

insieme, lontana dagli agi e dalle distrazioni di Roma, e a ripartire da zero su tutto. Vengono a galla sentimenti inespressi, incomprensioni, conflitti, incompatibilità. Ma anche gioie, occasioni nuove per volersi bene e ricominciare a conoscersi. A Roma, intanto, una poliziotta scomoda dalla vita disastrosa è sulle loro tracce: è l’unica convinta che Claudio abbia inscenato la morte per sfuggire alle sue colpe.

Un family-thriller che per la prima volta ibrida due generi apparentemente distanti, dove le tenerezze della vita quotidiana e domestica si fondono con un alto grado di suspense e dove il vero pericolo si nasconde nei rapporti familiari.

VITE IN FUGA: SEI PUNTATE NELLA PRIMA SERATA DI RAI 1

Scritto da Filippo Gravino, Guido Iuculano, Giacomo Bendotti, Eleonora Cimpanelli, Flaminia Gressi, Davide

Serino

Con Claudio Gioè, Anna Valle, Giorgio Colangeli, Francesco Arca, Federica De Cola, Tobia De Angelis, Tecla

Insolia, con la partecipazione di Barbora Bobulova

Regia di Luca Ribuoli

Una coproduzione Rai Fiction-Paypermoon Italia, prodotta da Mario Mauri

Serie in 6 serate – Family, thriller