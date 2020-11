Doc-Nelle tue mani anticipazioni 12 novembre: Andrea incastrato, dubitano tutti

Oggi Andrea Fanti è il dottore al quale tutti si ispirano, per il quale metterebbero la mano sul fuoco. Ma a quanto pare l’uomo che era 12 anni prima aveva la stima di tutti si, ma non l’amicizia, ed è per questo che Sardoni potrebbe avere vita facile nel voler dimostrare qualcosa che il suo collega non ha fatto. Succederà? Lo scopriamo con le anticipazioni di Doc-Nelle tue mani, per la puntata in onda il 12 novembre 2020. Settimana prossima vedremo il 15esimo episodio di questa seconda parte di Doc-Nelle tue mani e capiremo come Andrea riuscirà a mostrare di non essere colpevole. Ce la farà? Tutti sembrano dubitare dell’uomo che è stato…Eppure dovrebbero capire che la ricerca fatta serve per trovare l’errore ma a quanto pare, Sardoni riesce anche a far credere che lo stia facendo solo perchè non ricorda nulla…E con il testimone finto che ha trovato, sembra che il suo gioco alla fine, lo porterà verso la vittoria, sarà così? Per un attimo avevamo pensato che il primario finalmente, si fosse reso conto di tutti gli errori fatti e se ne fosse pentito ma invece, ha continuato insieme a sua moglie, a percorrere una strada in salita, che potrebbe cambiare per sempre la vita di DOC.

DOC-NELLE TUE MANI: LE ANTICIPAZIONI DEL 12 NOVEMBRE 2020

Vi ricordiamo quindi che anche giovedì prossimo andrà in onda un solo episodio di Doc-Nelle tue mani, seguito poi da AmaSanremo lo speciale dedicato ai giovanti cantanti che sbarcheranno nella finale del Festival.

La trama dell’episodio di Doc-Nelel tue mani 1×15 Veleni: Andrea si trova nell’occhio del ciclone nel momento in cui un ex specializzando lo accusa di aver falsificato i dati di una sperimentazione farmaceutica: incapace di difendersi a causa dell’amnesia, cerca conferme nelle persone che gli sono vicine. Ma non tutti a quanto pare sono disposti a credere a Fanti- Giulia gli sta vicino ma anche lei non sa ancora come dimostrare che l’uomo che era prima, mai avrebbe fatto una cosa simile. Nel frattempo, Lorenzo deve combattere per far inserire Chiara nella lista dei trapianti e Agnese ha un improvviso malore.

Non ci resta quindi che seguire la prossima imperdibile puntata di Doc-Nelle tue mani in onda giovedì prossimo su Rai 1, come sempre alle 21,30 dopo I Soliti Ignoti.