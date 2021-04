Leonardo ultima puntata: la confessione o la verità su Caterina, chi l’ha uccisa?

Che cosa succederà nella quarta e ultima puntata della serie tv dedicata alla storia di Leonardo da Vinci? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama degli ultimi episodi di Leonardo, in onda il 13 aprile 2021 su Rai 1. Come avrete visto, Leonardo è a un bivio: deve confessare o raccontare la verità sulla morte di Caterina. Chi ha ucciso la donna da sempre sua musa ispiratrice? Nel corso della terza puntata di Leonardo abbiamo visto che Caterina aveva un grande segreto: aveva un figlio di nome Francesco. E questo potrebbe significare una cosa non di poco conto: che Caterina potrebbe aver avuto un figlio illegittimo dal Moro. E’ questo il motivo della sua morte? La nascita di un possibile erede della famiglia Sforza? Leonardo al momento non sa nulla della presenza di Francesco, non sa che Caterina mentre era da sola a Firenze ha avuto un figlio. Ma forse continuerà a tacere anche se rischia la vita? Non ci resta che scoprirlo con le anticipazioni, eccole per voi.

Leonardo anticipazioni trama ultima puntata 13 aprile 2021: il gran finale

1×07: Ritrovata Caterina, Leonardo porta avanti il suo lavoro, ma è frustrato dal successo crescente di un artista più giovane, Michelangelo Buonarroti. Mettendo da parte i suoi sentimenti, Leonardo si lascia convincere ad accettare una nuova commissione, il gigantesco affresco della Battaglia di Anghiari, ma si trova in competizione con il nuovo rivale. Con i minuti contati, Stefano Giraldi si impegna a salvare Leonardo e scopre finalmente la verità che si nasconde dietro il suo segreto più grande.

1×08: Ormai a conoscenza dei fatti, ma senza prove, una rivelazione inaspettata porta Stefano a chiedere aiuto a una fonte improbabile. Con il patibolo sempre più vicino, la vita di Leonardo è appesa a un filo.Leonardo, come la storia ci insegna, non sarà impiccato…Ma quale sarà il finale di questa serie? Scopriremo anche il motivo per il quale tutti i suoi più grandi amici lo hanno tradito? Lo hanno fatto per proteggere il segreto che Leonardo tanto voleva custodire oppure c’è dell’altro?

Appuntamento a martedì prossimo per scoprire tutti i dettagli!