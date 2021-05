Mr. Wrong anticipazioni prima puntata: l’incontro in taxi tra Ezgi e Ozgur

Dopo tanta attesa da parte dei fan ecco inizia una nuova serie tv turca. I telespettatori sono pronti per scoprire la storia di Ezgi e Ozgur di Mr. Wrong. Come inizierà questa nuova avventura dove i sentimenti saranno i protagonisti assoluti? Lo scopriamo subito con le anticipazioni della prima puntata di lunedì 31 maggio 2021. Ezgi sarà la protagonista di Mr. Wrong. Lei è una giovane che di punto in bianco si ritroverà a vivere un periodo molto sfortunato sia in amore che sul lavoro. Tutto inizierà da una festa che Ezgi ha organizzato per il suo fidanzato Soner, d’altronde lei è proprio una organizzatrice di eventi. Chi meglio di lei potrebbe organizzare un party per il suo uomo? Il problema è che niente è mai come sembra e la povera Ezgi si ritroverà a perdere tutto.

Mr. Wrong anticipazioni: la trama di lunedì 31 maggio 2021

Ezgi vuole sposare il suo Soner. E’ una giovane ragazza con sani principi ed infatti sogna di convolare a nozze con il suo fidanzato. Durante la festa da lei organizzata proprio per Soner, Ezgi scopre che il suo ragazzo la tradisce. Il party è a sorpresa ed Ezgi lo ha organizzato a casa di Soner. Lui quindi non sa nulla della festa, così decide di tornare a casa con la sua amante. La ragazza capisce quindi il tradimento nel peggiore dei modi possibili e si vede crollare il mondo addosso. Ezgi si era impegnata al massimo per sorprende il suo partner che tanto sperava di sposare e invece si è rivelato l’ennesimo ‘Mr. Wrong’.

Dopo la scoperta shock, come se non bastasse, Ezgi viene pure licenziata dal lavoro. Niente potrebbe andare peggio di così o forse sì. Inizia a piovere e la protagonista decide di prendere un taxi. Nel mezzo di trasporto però sale anche un bel ragazzo che si chiama Ozgur. Sin da subito Ezgi lo trova odioso e pesante. Insomma, un nuovo Mr. wrong piovuto dal cielo. Ozgur è uno che con le donne ha molto successo. Ma Ezgi non sa che Ozgur è pure il suo vicino di casa. Lo scoprirà molto presto.

Che cosa succederà? Ezgi e Ozgur riusciranno a legare dopo il casuale incontro avvenuto nel taxi o lei proprio non riuscirà a sopportarlo? Lo scopriremo nella puntata di Mr. Wrong di domani 31 maggio 2021.