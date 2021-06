Grand Hotel anticipazioni prima puntata: Cristina è ancora viva o è stata uccisa?

Ci siamo! L’estate di Canale 5 entra nel vivo e regala al suo pubblico una bella serie. Va detto che Grand Hotel è andata in onda in Spagna 10 anni fa ma trattandosi di una serie in costume, non si noterà moltissimo questo importante intervallo temporale. La serie infatti è ambientata nei primi anni del ‘900 per cui poco importa se in Spagna è andata in onda nel 2011! Il vero nodo di questa vicenda semmai è un altro: la serie, nella sua versione italiana, è stata trasmessa da Rai 1 nel 2015 per cui chi ha già visto quella fiction, non avrà molto entusiasmo nel rivedere anche l’originale. All’epoca comunque, Grand Hotel su Rai 1 non ebbe molto successo, gli ascolti furono tiepidi tanto da non fare poi neppure la seconda stagione. Per cui a distanza di sei anni, saranno davvero pochi gli appassionati che ricorderanno per filo e per segno la trama della serie spagnola!

E adesso torniamo alle anticipazioni. La prima delle nove puntate di Grand Hotel andrà in onda su Canale 5 al mercoledì sera la prossima settimana ( e non al martedì come era stato programmato in un primo momento). L’appuntamento quindi per i fan dei grandi misteri e dei gialli da risolvere, come succederà in Grand Hotel, è per il 9 giugno 2021 alle 21,30 circa ( si spera) su Canale 5.

Grand Hotel anticipazioni: la trama della prima puntata in onda il 9 giugno 2021

Julio Olmedo, un giovane di umili origini, si reca a Cantaloa per far visita alla sorella Cristina, una delle cameriere del Gran Hotel. I due si sono scritti per tutto il tempo in cui la ragazza ha lavorato in albergo ma improvvisamente lei smette di mandargli lettere. Julio quindi si preoccupa non avendo notizie della ragazza…E a quanto pare fa bene; all’arrivo, Julio si imbatte in una spiacevole sorpresa: nessuno ha più notizie della sorella da più di un mese dopo essere stata espulsa dall’albergo per una presunta rapina. Convinto che ci sia qualcosa di oscuro nella scomparsa di Cristina, Julio decide di restare al Gran Hotel. Si rende da subito conto che quando fa delle domande su sua sorella, tutti iniziano a sentirsi a disagio, come se ci fosse qualcosa da nascondere, ma che cosa?

Con l’aiuto di Andrés, uno dei camerieri, e non dicendo a nessun altro di essere il fratello di Cristina, Julio riesce a lavorare come cameriere al Gran Hotel con l’intenzione di indagare sull’accaduto per capire che fine abbia fatto sua sorella. Ma nel corso delle sue indagini incontrerà Alicia, una donna elegante e distinta con cui Julio ha già incrociato la strada prima di prendere il treno per Cantaloa e che è nientemeno che la figlia di Doña Teresa Alarcón, proprietaria del Gran Hotel . Julio non dirà però subito la verità sulla sua identità alla ragazza…

Queste le anticipazioni della prima puntata di Grand Hotel in onda su Canale 5 la prossima settimana! Continuate a leggere le nostre anticipazioni per scoprire quale sarà il gran finale di questo mistero. Voi avete già capito che cosa è successo davvero a Cristina?