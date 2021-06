Mr. Wrong anticipazioni: Ezgi conquisterà Serdar grazie a Ozgur?

Dopo essere stata investita dall’affascinante Serdar, i piani di Ezgi sembrano definitivamente cambiati. A spronarla sono state sicuramente le sue amiche che pensano che il dottore sia proprio l’uomo perfetto. Intanto però prosegue la conoscenza tra la event planner e Ozgur. Che cosa succederà adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni di Mr. Wrong di mercoledì 2 giugno 2021. Ezgi sta conoscendo meglio Ozgur e deciderà di approfittare di questo nuovo approccio con il suo vicino di casa per fare un vero e proprio accordo con lui che le servirà per conquistare il cuore del bel medico Serdar…

Mr. Wrong, anticipazioni: la trama della puntata di mercoledì 2 giugno 2021

Ezgi e Ozgur hanno strinto un patto così che l’imprenditore possa aiutare la giovane a conquistare il cuore di Serdar dopo la delusione di Soner. Ezgi sembra infatti più che convinta nel voler sposare il dottore entro la fine dell’estate. Dovrà prima conquistarlo! Lei, in cambio, si finge la fidanzata di Ozgur per partecipare in coppia al matrimonio della sorella di lui. I parenti di Ozgur e sua madre, in particolar modo, vorrebbero vedere il ragazzo sistemato e il patto è quindi perfetto per il benessere di entrambe le parti. Arrivati al matrimonio, Ozgur presenta quindi Ezgi come la sua fidanzata.

Nonostante il patto sia perfetto ma non tutto va liscio come l’olio e i due litigano di continuo. Ezgi cerca di ascoltare le lezioni di seduzione di Ozgur e alla fine le applicherà proprio con il bel dottor Serdar. L’organizzatrice di eventi non pensava che i consigli del proprietario del noto locale cittadino avrebbero portato a dei risultati concreti ma presto dovrà ricredersi. Ezgi riuscirà ad avvicinarsi di più a Serdar ma Ozgur le consiglierà di farsi desiderare un po’. Proprio per questo la ragazza dovrà evitare di farsi sentire e vedere dal dottore proprio perché dovrebbe essere l’uomo a doverla cercare.

Che cosa succederà a questo punto? Ezgi riuscirà davvero a conquistare Serdar grazie ai consigli d’amore di Ozgur? Tutto questo e molto altro lo scopriremo nella puntata di Mr. Wrong in onda nel pomeriggio di Canale 5 di mercoledì 2 giugno 2021. Vi ricordiamo che nonostante il giorno di festa, le soap di Canale 5 andranno in onda regolarmente. Vedremo quindi Beautiful, Una vita, Mr Wrong e poi Love is in the air!