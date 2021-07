Love is in the air, anticipazioni: Selin rinuncerà al matrimonio per Serkan?

Serkan si è rifiutato di firmare l’accordo per legare l’Art Life al famoso architetto provocando anche un po’ di tensioni con Ferit. Eda nel mentre ha organizzato una gita nella casa in montagna dei Bolat invitando proprio Serkan, Ferit e Selin. Che cosa succederà adesso? Lo scopriamo subito con le anticipazioni di Love is in the air per la puntata di domani martedì 13 luglio 2021. I quattro ragazzi, le due coppie, andranno allo chalet in montagna dove trascorreranno due giorni insieme proprio grazie ad Eda. L’obiettivo sarà come sempre quello di convincere Selin a non sposare Ferit e annullare definitivamente i preparativi per il matrimonio e le nozze stesse…

Love is in the air, anticipazioni: la trama della puntata di domani martedì 13 luglio 2021

Eda, Serkan, Ferit e la sua promessa sposa Selin trascorreranno due giorni nella casa in montagna della famiglia Bolat. L’intento di Eda, e ovviamente anche quello di Serkan, era quello di convincere in qualche modo Selin a non posare più Ferit e annullare quindi il matrimonio con l’uomo per rimettersi con il suo ex. Selin effetti sembrerà intenzionata a lasciare Ferit ma solo ad un patto. Serkan dovrà confermarle che tra loro due ci sono ancora speranze di vivere un amore. L’imprenditore dal canto suo sembrerà poco convinto e infatti deciderà di non risponderle sulla faccenda.

Che cosa frenerà Serkan? Il bel Bolat sarà indeciso perché non saprà ancora chi scegliere tra la sua ex Selin e quella che è stata la sua finta fidanzata Eda. Proprio Eda si ritroverà ad ascoltare Serkan e Selin mentre parlano del possibile annullamento delle nozze e della possibilità di riavvicinamento tra di loro. Quando Serkan non risponderà lei penserà che forse l’uomo è interessato a lei.

Che cosa succederà arrivati a questo punto? Selin annullerà davvero il matrimonio con Ferit per riavvicinarsi a Serkan? E Serkan sceglierà tra la sua ex ed Eda? Tutto questo e molto altro lo scopriremo con la puntata di Love is in the air che andrà in onda domani martedì 13 luglio 2021, durante il pomeriggio di Canale 5.