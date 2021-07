Dopo il grande successo della prima stagione, nel 2022 il pubblico di Rai 1 potrà seguire le nuove avventure di Saverio Lamanna ( interpretato da Claudio Gioè). Visti anche gli ottimi ascolti, è giù in lavorazione la seconda stagione di Makàri che dovrebbe andare in onda il prossimo anno in prima serata su Rai 1. Saverio, insieme al caro Piccionello, continua la sua bella vita di scrittore squattrinato e orgoglioso nullafacente a Màkari. Peccato che Suleima sia a Milano da quasi un anno…Questo ci fa quindi pensare che alla fine la bella Suleima non era incinta, visto che non si parla di nessun bebè in arrivo per l’ex giornalista… In questa nuova stagione dell’amore, Saverio non smetterà comunque i panni dell’investigatore e i tre nuovi casi che dovrà risolvere con l’inseparabile Piccionello lo confermeranno un detective, magari un po’ strampalato e picaresco, ma straordinariamente acuto e tenace.

Non ci resta che scoprire qualcosa in più sulla prossima stagione della fiction di Rai 1.

Makàri 2 anticipazioni seconda stagione: la trama della fiction di Rai 1

Suleima vive lontana dalla Sicilia da quasi un anno, per lavoro, ma succede una sorta di miracolo! Un progetto la riporta in Sicilia, anche se purtroppo insieme al suo fascinoso e ricchissimo capo, Teodoro Bartoli, di cui Saverio è gelosissimo. Ma non è solo Teodoro a minacciare la felicità di Saverio: Suleima è ormai pronta a spiccare il volo e lui dovrà lottare non poco per non perderla e soprattutto per non cadere nei suoi soliti maledetti errori.

Il primo caso lo porta nella Valle dei Templi di Agrigento, dove un famoso archeologo, il Professor Demetrio Alù, viene ritrovato ucciso. Saverio si rende subito conto che l’omicidio è legato ad interessi economici che riguardano i misteriosi resti dell’antico teatro di Agrigento, ma non farà in tempo a sbrogliare la complicata matassa che sarà di nuovo coinvolto in un altro caso. Questa volta si tratterà di Alberto Triassi, simbolo della lotta alla criminalità organizzata, presente a un convegno sul contrasto alla mafia che si svolge in un convento. Mentre Piccionello ritrova la giornalista Marina Tadde ed è di nuovo subito amore, Saverio non solo dovrà risolvere il difficile caso, ma si troverà anche ad affrontare un pezzo scottante del suo recente passato: al convegno infatti c’è Sammarco, il potente sottosegretario all’origine della sua rovina.

Ma per Saverio le sfide non sono terminate: il “rivale”, Teodoro Bartoli, viene trovato morto in circostanze misteriose. Il manager, insieme a Suleima e a un gruppo di ragazzi, stava realizzando un progetto proprio vicino a Màkari che

avrebbe ridato opportunità e spazio a tanti giovani talenti fuggiti dalla Sicilia. Suleima stretta nel lutto, sembra sempre più lontana, mentre Saverio fa luce sull’insospettabile assassino. Solo allora sapremo se per loro è ancora possibile continuare ad amarsi.

Makàri in tre puntate su Rai 1 nel 2022

Scritto da Francesco Bruni, Salvatore De Mola, Leonardo Marini, Attilio Caselli, Carlotta Massimi, Ottavia Madeddu

Tratto dalle opere di Gaetano Savatteri, edite da Sellerio

Cast-Con Claudio Gioè, Ester Pantano, Domenico Centamore

Regia di Michele Soavi

Prodotto da Carlo Degli Esposti e Nicola Serra con Max Gusberti per Palomar in collaborazione con Rai Fiction

Serie in 3 serate – Giallo