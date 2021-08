Grand Hotel anticipazioni: in onda a Ferragosto, Sofia commetterà un omicidio?

Si va in onda anche a Ferragosto con due nuovi episodi di Grand Hotel, la serie spagnola scelta per l’estate di Canale 5. Chi ci legge sa bene che siamo giunti alla terza stagione della serie, vedremo il 15 agosto 2021 infatti, il secondo e il terzo episodio di Grand Hotel 3, almeno per come è stata la suddivisione in Spagna della serie. in Italia invece tutti gli episodi sono andati in onda senza suddivisioni tra diverse stagioni, per cui il numero delle puntate è diverso. La prossima domenica andranno in onda il secondo episodio dal titolo Proposta di modifica e il terzo episodio dal titolo Il sequestro. Non ci resta quindi che scoprire tutto quello che succederà in questo nuovo appuntamento con la fiction di Canale 5.

Grand Hotel 3 anticipazioni: la trama del secondo episodio in onda il 15 agosto 2021

Qualcuno ha sparato a Garrido per impedirgli di impossessarsi dei giornali dell’hotel. La polizia non ha tardato ad arrivare per cercare di chiarire chi fosse l’autore dello sparo. Ma lungi dall’eliminare i problemi, questi sono appena iniziati per Julio e Alicia che peraltro hanno visto come l’indagato nel tentato omicidio di Andrés stato accusato con l’unico indizio imputabile: il film del matrimonio di Alice e Diego.

Nel frattempo, nuovo personale entra nel Grand Hotel. Tra loro c’è Camila, una bellissima cameriera che, appena arrivata, sembra entrare in sintonia con Andrés. Alfredo, dal canto suo, prosegue con il processo di annullamento. Gli Alarcón non gli renderanno la vita facile: non sono disposti a lasciarlo lasciare la famiglia, tanto meno a lasciarlo scappare dalla vita di Sofía.

Grand Hotel 3 anticipazioni: la trama del terzo episodio in onda il 15 agosto 2021

Diego è stato accoltellato da Yanes mentre cercava di salvare la vita di Alicia? Inoltre, e nonostante il disperato tentativo di Julio di catturarlo, Yanes è riuscito a fuggire. Due disgrazie che arrivano in un momento in cui la risoluzione del tentativo di assassinio di Andrés sembrava più vicina.

È proprio lui l’unico a cui la vita sembra sorridere. Camila fatica ad avvicinarsi a lui nonostante la riluttanza del giovane cameriere. Forse Andrés ha solo bisogno di una piccola spinta per essere felice. Sofía si sente tradita da sua madre che sembra sostenere la relazione di Alfredo e Beatriz. E così Sofia, disperata e sola, senza il sostegno della sua famiglia e rendendosi conto che la sua vita sta andando a rotoli, arriverà a commettere una follia. Ucciderà la sua rivale?