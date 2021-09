Brave and beautiful, anticipazioni settimanali: problemi per Cahide e Tahsin

Mentre Adalet è sempre più preoccupata che venga fatta chiarezza su Tahsin e i crimini che ha commesso, Cesur ha dato una lettera a Suhan. Si tratta di una lettera che aveva scritto suo padre ma è solo una parte e l’uomo vorrebbe che la figlia del suo nemico lo aiutasse a trovare il pezzo mancante. Che cosa succederà adesso? Lo scopriamo subito con le anticipazioni della settimana di Brave and beautiful. Le nuove puntate della serie turca andranno in onda dal 6 al 10 settembre 2021, nel pomeriggio di Canale 5. Vi diciamo subito che Cahide si troverà nei guai e andrà in ospedale. La verità sul figlio è ormai vicina…Vi ricordiamo che dal 13 settembre al posto di Brave and the Beautiful andrà in onda Uomini e Donne, vi terremo quindi aggiornati sui nuovi orari e sugli ultimi episodi da mandare in onda.

Brave and beautiful, anticipazioni della settimana dal 6 al 10 settembre 2021

Adesso non ci resta altro che vedere che cosa succederà ai nostri amati protagonisti della soap opera. Le puntate inizieranno a partire dalle ore 14.45 circa.

Brave and beautiful, anticipazioni lunedì 6 settembre 2021

Cesur riceverà i risultati dell’autopsia sui resti di suo padre e si scoprirà che qualcuno ha sparato ad Hasan. Intanto Riza si sta avvicinando sempre di più alla famiglia Korludag e a Suhan che intanto non condivide il comportamento di Cesur. Per questo tra di loro si spezzerà di nuovo qualcosa.

Brave and beautiful, anticipazioni martedì 7 settembre 2021

Il pc del procuratore è stato hackerato. Nel mentre Suhan riceverà una lettera da Riza a Nisantasi ma sceglierà di rimanere ad Istanbul. Hulya andrà da Cahide che sarà un po’ vaga. Cesur, il procuratore e Mihriban decideranno di tendere una trappola a Korludag e a Mehmet con Tayfun.

Brave and beautiful, anticipazioni mercoledì 8 settembre 2021

Ci sarà la fiera di primavera di Korludag e Suhan vedrà Cesur andarsene con la macchina così lo seguirà. Questo non sarà l’unico rapporto al capolinea perché Suhan non andrà d’accordo nemmeno con il fratello.

Brave and beautiful, anticipazioni giovedì 9 settembre 2021

Durante la fiera Adalet cercherà di mettere da parte il risentimento e chiederà la stessa cosa a Mihriban. Tahsin verrà rilasciato. Cesur allora lo rapirà per costringerlo a dire tutta la verità.

Brave and beautiful, anticipazioni venerdì 10 settembre 2021

Suhan andrà all’officina. Cesur capirà la sua presenza grazie alle telecamere e così chiederà aiuto a Rifat. Cesur vorrebbe portare via la donna da Nisantasi ma lei non vuole perché non riesce più a fidarsi di lui.

Cosa succederà adesso? Cesur riuscirà ad ottenere ciò che vuole? Verrà fuori tutta la verità? Tutto questo e molto altro lo scopriremo con le nuove puntate di Brave and beautiful dal 6 al 10 settembre 2021.