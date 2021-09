Morgane-Detective Geniale anticipazioni ultima puntata: il gran finale

Morgane è arrivata come un uragano su Rai 1 e ha conquistato il pubblico della prima rete. Siamo lontani certo, dai 10 milioni di spettatori che in Francia sono stati travolti dalla rossa consulente della polizia di Lille e dal suo quoziente intellettivo super. Ma i 4 milioni di spettatori che si sono appassionati alla serie, restano comunque un ottimi risultato per la Rai che con una minima spesa, ha portato in prima serata una fiction di ottimo livello che ha reso forse anche più delle aspettative ( e di alcuni prodotti andati in onda in prime time, costati molto di più). Siamo arrivati però al gran finale, visto che martedì prossimo andranno in onda gli ultimi episodi di Morgane-Detective Geniale. Martedì 5 ottobre 2021 vedremo la quarta e ultima puntata di Morgane, con gli episodi 7 e 8 che chiudono questa stagione e poi chissà, magari ce ne sarà anche una seconda! Pensiamo comunque al finale, per scoprire che cosa succederà nell’ultima puntata, ecco le anticipazioni per voi.

Morgane-Detective Geniale in onda l’ultima puntata il 5 ottobre 2021

Morgane può finalmente respirare! I suoi figli sono in vacanza, lei avrà tempo per prendersela comoda… E (buona?) notizia, l’omicidio su cui deve soccorrere la polizia è avvenuto in riva al mare. La scena del crimine è però tutt’altro che paradisiaca e la il corpo di Axel Maertens, direttore di un club di kitesurf, è stato trascinato sulla spiaggia da uno yacht di sabbia. Mentre tutto fa pensare a Jonathan, testimone dell’omicidio, Morgane, che dubita della colpevolezza del giovane, cercherà di dimostrare la sua innocenza! E per una volta, Karadec è pronto a seguirla… Anche se significa passare sotto il radar della gerarchia.

È in un clima travagliato che Morgane e Karadec vengono inviati a un nuovo caso. Pauline Garcia, una pattinatrice viene trovata morta investita dalla sua stessa auto! Per fortuna, gli investigatori hanno un testimone che avrebbe incrociato l’assassino… L’unico problema è che questa non può dare loro una descrizione visiva: è cieca. Mentre i sentimenti di Karadec sono sempre più confusi per il suo consulente e Morgane sembra avvicinarsi sempre più al suo secondo ex, Ludo, quest’ultima indagine metterà alla prova il talento dei nostri investigatori che dovranno agire in modo molto inusuale ma si avvicineranno molto anche in questo caso…Alla fine Morgane capirà che anche a lei piace Karadec oppure no? Non ci resta che seguire l’ultima puntata della serie per scoprirlo. Appuntamento a martedì sera!