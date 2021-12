Blanca anticipazioni: Nanni vuole sequestrare Blanca, ma perchè?

Clamorosi colpi di scena nella penultima puntata di Blanca in onda ieri sera su Rai 1. E il finale che ci aspetta oggi, 21 dicembre 2021, con la sesta e ultima puntata, sembra essere più che scoppiettante. Il motivo? Come avrete capito Nanni ha tutte le intenzioni di sequestrare Blanca, anche se al momento non ne conosciamo il perchè. Nanni si sta avvicinando ormai da settimane alla ragazza e ha fatto in modo che lei si fidasse di lui. Così tanto da non rendersi neppure conto che da tempo le sta somministrando qualcosa. Non sappiamo se sia una droga, un veleno ma sta di fatto che Blanca si sente sempre più male e il solo che inizierà ad accorgersene sarà Liguori. I due si sono allontanati anche perchè Blanca, non ne ha compreso molte decisioni. Non immagina neppure quelle che sono le ferite nell’animo dell’ispettore, segnato nel profondo a causa della morte del padre. Michele pensa che suo padre di sia tolto la vita a causa delle rivelazioni che lui gli ha fatto senza comprenderne la gravità ma probabilmente, come ha raccontato anche sua madre, c’è molto altro. E molto altro a quanto pare ci sarà da capire anche in questo finale: l’ossessione di Blanca per Nanni si lega alla morte di sua sorella, c’è qualcosa nel passato che non torna? E perchè in questa ultima attesissima puntata di Blanca, ritroveremo anche il padre di Sebastiano? Tra Nanni e l’uomo c’è un legame? La stanza che Nanni ha preparato in questi mesi, è inquietante; sembra essere uno di quei luoghi di tortura di cui si legge solo nei film del medio evo…Blanca è davvero in pericolo? Scopriamolo con le anticipazioni che ci rivelano proprio il gran finale.

Blanca anticipazioni ultima puntata: la trama del 21 dicembre 2021

Le anticipazioni dell’episodio 1×06 Tornando a Casa: Il caso su cui Blanca si trova ad indagare la interessa molto da vicino: riguarda Carmine Russo, il padre di Sebastiano, il ragazzo che lei aveva indicato come l’assassino di sua sorella. Il padre di Sebastiano ha raccontato che suo figlio si è suicidato in una nave sulla quale si era imbarcato per lavorare, mentre i suoi colleghi hanno parlato di un incidente. Ma Sebastiano è davvero morto, e se fosse Nanni? La salute della ragazza è sempre più compromessa, mentre senza saperlo si avvicina inesorabilmente ad una trappola pericolosa che l’attende ormai da tempo. Non sappiamo nulla del giovane chef e il colpo di scena sul finale ci potrebbe finalmente far capire perchè è così ossessionato da Blanca, arriverà davvero a farle del male?

Tutto questo e molto altro nella sesta e ultima puntata che ci aspetta oggi, 21 dicembre 2021, su Rai 1.

