Sissi arriva su Canale 5: la storia della Duchessa Elisabetta in prima serata

E’ arrivato il momento di una delle serie più attese dell’anno. Anche Canale 5 chiude alla grande e inizia il 2022 all’insegna della storia della principessa Sissi. Da domani infatti in onda in prima serata, la serie che ci racconta la vita di una delle principesse più amate di sempre. Un’icona nel mondo. Se per la Rai ogni messa in onda del film di Sissi, è da ascolti sempre eccellenti, adesso Canale 5 vuole fare la sua parte. Mediaset si è aggiudicata i diritti della nuova serie-evento “Sissi”, che ripercorre la vita della Duchessa Elisabetta di Baviera fino al titolo di Imperatrice d’Austria e oltre.

Attesa in ogni dove, la serie realizzata per la tv tedesca RTL andrà in onda in esclusiva assoluta su Canale 5, da martedì 28 dicembre, in prima serata, con tre appuntamenti settimanali. Si parte quindi domani, con la prima imperdibile puntata. Non potevano mancare le nostre anticipazioni, eccole per voi.

Sissi dal 28 dicembre 2021 su Canale 5: la trama della prima puntata

La giovane duchessa Elisabetta di Baviera, detta Sissi, è molto libera, selvaggia, vivace e ama le attività fisiche. Innamorata dell’amore, scrive e legge poesie e si infastidisce quando la madre la obbliga a seguire sua sorella, la duchessa Elena “Nene” di Baviera, a Ischl, dove si terrà l’annuncio del suo fidanzamento con l’imperatore Francesco Giuseppe in occasione del suo compleanno. Sissi non immagina neppure che questa festa cambierà per sempre il corso della sua vita. Non immagina che le basterà ben poco per innamorarsi di un uomo, tra i più importanti del suo tempo… Nel corso di un inseguimento a cavallo, Franz e Sissi si trovano per caso in pericolo e da quel momento in poi si innamorano follemente uno dell’altra… Quello che non sanno è che sono cugini e che presto si rivedranno ma in altre vesti…

Niente però può fermare l’amore e i due si preparano a diventare marito e moglie. Le nozze fra Sissi e Franz Joseph sono sempre più vicine e Sissi deve in fretta e furia imparare tutto sulla vita di corte. Le è vicina la sorella Helene, la quale – vista la giovanissima età di Sissi – cerca di darle informazioni anche sulla vita di coppia che avrà con il futuro sposo. Il Duca Max, suo padre, non è in realtà troppo contento dell’imminente unione e, quando il kaiser e sua madre arrivano in Baviera per una visita, esibisce tutto il suo disappunto e litiga con Franz, che riparte arrabbiato…E’ il primo ostacolo di una lunga serie perchè non sempre, l’amore vince su tutto e il duca, per sua figlia Sissi, si aspettava una vita diversa…Sissi è testarda e vuole capire che cosa le nasconde il suo promesso sposo e così lo insegue a cavallo e lo vede entrare in un lussuoso bordello. Incuriosita, una volta uscito il kaiser, entra anche lei e conosce la giovane prostituta Fanny, che diventerà una sua grande amica e che lei vorrà come cameriera personale a corte.

Tutto questo e molto altro nella prima puntata di Sissi in onda domani sera su Canale 5. Ovviamente un appuntamento assolutamente da non perdere! Avrete capito tra l’altro che la serie è molto meno fabiesca dei classici film che siamo abituati a vedere, le tinte del racconto si fanno forti e chi si aspetta qualcosa di romantico, è destinato a restare deluso!

