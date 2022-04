Ascolti tv, brusco calo per Don Matteo 13 che doppia comunque l’Isola 2022

Prima puntata partenza con il botto la passata settimana per Don Matteo 13. Un miracolo di ascolti che però non si ripete questa volta. Ieri, la serata infatti ha visto comunque la vittoria della fiction di Rai 1 nella gara agli ascolti ma con un risultato ben diverso da quello che era arrivato 7 giorni fa. Se la prima puntata di Don Matteo 13 era stata vista da oltre 6,5 milioni di spettatori, la seconda in onda ieri, 7 aprile 2022, non ha fatto gli stessi numeri. Sia chiaro, parliamo di ascolti sempre eccellenti ma strada facendo si è perso quasi 1 milione di spettatori. Nonostante ciò la fiction continua a dominare eccome se domina. Vasti pensare che neppure ieri l’Isola dei famosi ( inspiegabilmente con un doppio appuntamento e al giovedì sera, non va oltre i 2,5 milioni). In numero di spettatori, Don Matteo 13 riesce persino a doppiare senza nessuna difficoltà, Canale 5. Una bella soddisfazione comunque per la rai e per la squadra di Don Matteo: 20 anni dopo la fiction di Rai 1 resta più che competitiva e al momento, è una delle più viste del 2022 insieme a Doc.

Ma vediamo adesso i dati di ascolto relativi alla serata di ieri con tutti i numeri del 7 aprile 2022.

Gli ascolti del 7 aprile 2022: ecco tutti i dati di ieri

Vince anche questa settimana, senza nessuna difficoltà Rai 1 nella serata del giovedì. Don Matteo 13, in onda dalle 21.39 alle 23.27, ha conquistato 5.680.000 spettatori pari al 26.4% di share.

Niente da fare per Ilary Blasi, nonostante una frizzante edizione del reality di Canale 5. Gli ascolti, soprattutto al giovedì sera, non decollano. Su Canale 5 L’Isola dei Famosi, in onda dalle 21.43 alle 25.18, ha raccolto davanti al video 2.538.000 spettatori pari al 16.8% di share.

Su Rai2 Mister Felicità è stato visto da 645.000 spettatori pari al 2.9% di share. Su Italia 1 Red 2 ha catturato l’attenzione di 1.159.000 spettatori (5.2%). Su Rai3 Tocca a Noi – Musica per il Sociale ha raccolto davanti al video 658.000 spettatori pari ad uno share del 2.9%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 955.000 spettatori con il 5.6% di share. Su La7 PiazzaPulita ha registrato 1.029.000 spettatori con uno share del 6.3%. La7 quindi meglio di Rete 4 anche questa settimana. Su TV8 il match Bodo Glimt-Roma ha segnato il 3.7% con 848.000 spettatori mentre sul Nove Pearl Harbor ha catturato l’attenzione di 334.000 spettatori (1.9%).