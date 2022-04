Nero a metà 3 anticipazioni, Clara è viva ma adesso bisogna trovarla: come finirà?

Il colpo di scena che tutti aspettavano alla fine della puntata di Nero a Metà 3 è arrivato…Carlo e Malik hanno finalmente trovato un indizio utile per scoprire che cosa è successo a Clara ma non avrebbero mai pensato di vedere nei video proprio lei. Cosa succederà adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni per la quarta puntata di Nero a metà 3 che ci aspetta in onda il 25 aprile su Rai 1. Carlo e Malik hanno visto il video del deposito bagagli dove Clara è andata a ritirare una valigia. Indossava una parrucca bionda…Perchè continua a nascondersi? Malik continua a ipotizzare che ci sia qualcosa di grosso sotto: e se la donna lo stesse facendo solo per proteggere Alba? Nel frattempo la ragazza continua la sua nuova frequentazione e Carlo non può fare a meno di notare che Malik sembra essere molto geloso. Ma il poliziotto gli ricorda una cosa che forse Carlo spesso dimentica: lui e Alba non sono più una coppia. Nel frattempo il pubblico a casa è in ansia per le sorti di Marco, siamo sicuri che non gli succeda nulla, che non succederà nulla? Scopriamolo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata, la quarta, di Nero a metà 3.

Vi ricordiamo, che qualora vi siate persi la puntata di ieri per via di Pasquetta, potrete sempre rivederla sul sito di Raiplay.it.

Nero a metà 3 anticipazioni: la trama della puntata del 25 aprile 2022

Le anticipazioni degli episodi 3×07 Per Te – 3×08 Separazioni: Dopo aver riconosciuto Clara nelle riprese video di un deposito bagagli, sembra non ci siano più dubbi che abbia agito come corriere della droga per Pugliani. Carlo e gli altri, intanto, sono in lotta contro il tempo per fermare un pericoloso bombarolo. Quando Alba lo viene a sapere, si rende conto che forse sua madre lo sta facendo per proteggere le sue figlie…Inoltre sembra aver lasciato appositamente un indizio, gli occhiali da sole, proprio in quel deposito: voleva che Carlo la vedesse? Ottavia sottrae un indizio su Suleyman da casa di Spartaco: lui non la prende bene ma, dopo un primo scontro, tra i due nasce una certa sintonia. La Trevi scopre dove avverrà il prossimo scambio di droga con Pugliani, ma Cantabella viene coinvolto e si ritrova in grave pericolo. Mentre la vita famigliare della Repola viene sconvolta, la squadra indaga sul cadavere del complice di Pugliani, l’uomo senza nome che aveva prelevato Clara all’uscita dal carcere…

Tutto questo e molto altro nella quarta puntata di Nero a Metà 3 che ci aspetta il 25 aprile 2022 su Rai 1 come sempre alle 21,30.