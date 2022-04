GrazieTerence: ondata di affetto del pubblico di Don Matteo 13 per Terence Hill

Nonostante il gran finale non sia stato proprio quello che il pubblico si aspettava, dopo l’ultima puntata di Don Matteo 13 con Terence Hill protagonista, sono stati migliaia i commenti arrivati dai social. E se l’attore si è limitato a dire un grande grazie al pubblico, alla Rai e a Lux Vide, il pubblico invece ha speso parole molto forti per questi 20 anni in compagnia dell’attore, che è stato realmente amatissimo da tutti. Sulla pagina social di Don Matteo ieri, è iniziata una campagna di ringraziamento a suon di hashtag #GrazieTerence che ha visto migliaia di commenti per l’attore, che dall’America ha salutato tutti con una sua foto.

“Carissimo Terence Hill, ti ringrazio moltissimo di cuore per le emozioni che mi hai dato, dato che ti seguo da sempre la serie Don Matteo dalla prima stagione quando c’era mio padre è anche lui ti adorava moltissimo in ogni puntata con te assieme a Nino Frassica e anche la mia famiglia ti adorano non solo come Don Matteo ma anche i tuoi film assieme a Bud Spencer e sono cresciuto assieme a te e a lui.Sei sempre un grande uomo, un grande artista mi hai regalato momenti indimenticabili che resteranno per sempre con me, mi mancherai tantissimo e spero di rivederti presto perché tu per me sei sempre Don Matteo” ha scritto ad esempio uno spettatore, molto legato a Terence Hill. Ma sono tantissimi i commenti che dalla Fanpage ufficiale di Don Matteo, arrivano per l’attore. Commenti pieni di ringraziamenti, di stima, d’affetto. Del resto Don Matteo non solo la fiction più longeva di Rai 1, una fiction che per oltre 20 anni ha fatto ascolti d’oro ed è stata apprezzatissima. Ma è anche una serie che ha dall’inizio visto Terence Hill protagonista. Gli altri personaggi si sono alternati mentre lui è sempre stato il perno intorno al quale tutto è ruotato.

Tutto l’affetto del pubblico di Don Matteo per Terence Hill

Tra gli altri commenti: “GRAZIE TERENCE perché solo tu, con la tua professionalità e bravura ci hai regalato anni di buona televisione. Dove si sorride e si provano ancora belle emozioni. Quelle che ormai mancano. Speriamo di rivederti. Senza di te non è più DON MATTEO. Anche se dovesse essere bello, non sarà più lo stesso. Ci mancherai.” E ancora Anita ha scritto:” #grazieterence per essermi stato vicino nei momenti difficili e nei momenti belii, grazie di avermi dato un senso di pace, grazie per essermi emozionata con te, grazie per avermi fatto capire cosa vuol dire volare alto, grazie che hai saputo interpretare questo ruolo con l’umanità della quale abbiamo tutti bisogno e con l’umiltà che manca in tanti. Grazie per poter dire che fai parte della mia vita! Grazie, egregio Terence! Con immensa gratitudine!“.

Giuseppe invece ha ringraziato Terence Hill con queste parole: “#GrazieTerence, perché sono cresciuto e ancora cresco guardando questa fiction: mi hai riservato momenti unici caratterizzati da emozioni, valori e aiutandomi nei momenti più bui e difficili a trovare un po’ di spensieratezza e, di tanto in tanto, a calmare l’ansia. Dato che ti stimo molto, non posso che augurarti una buona vita. Ad maiora semper!.”