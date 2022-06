Cresce l’attesa per Peaky Blinders 6: chi ha ingannato Tommy Shelby?

Cresce l’attesa in tutto il mondo ( Regno Unito a parte, qui la serie è andata in onda nell’aprile del 2022 con ascolti da record) per l’uscita su Netflix della sesta stagione di Peaky Blinders, che sarà poi anche la stagione finale. Ultimo capitolo per la saga di Tommy Shelby e di tutta la sua famiglia e una stagione che si aprirà con la verità, quella che l’uomo vuole a tutti i costi scoprire, dopo il tradimento che si è consumato negli ultimi episodi della stagione 5. Ricorderete infatti, che Tommy ha finto di essere alleato di Mosley e di voler insieme a lui, fare strada nella politica cambiando però questa volta visione e partito, schierandosi dalla parte dei fascisti. In realtà Tommy ha sempre fatto il doppio gioco…Ma una sera, durante il comizio che è stato organizzato per mettere fine alla vita di Mosley, e per cambiare finalmente tutto, le cose non vanno come Tommy si aspettava. Qualcuno infatti, ucciderà l’amico ed ex soldato che Thomas aveva assoldato per uccidere, senza poter sbagliare essendo il miglior cecchino su piazza, Mosley. Prima ancora che il politico venga ucciso e che si scateni la rivolta nella sala, qualcuno sparerà in testa al cecchino. Chi è stato? Erano davvero poche le persone a conoscenza del piano: Tommy è stato tradito da un familiare, da una persona a lui vicina, da un politico importante ? A quanto pare lo scopriremo solo nella sesta stagione di Peaky Blinders e possiamo dirvi, che nulla sarà così scontato.

Ma facciamo appunto un passo indietro, in attesa di Peaky Blinders 6 che arriverà su Netflix il 10 giugno 2022.

Peaky Blinders arriva il capitolo finale: ma dove eravamo rimasti?

Tommy ha deciso di organizzare un comizio a Birmingham in cui parlerà insieme a Mosley, e prepara un attentato con l’aiuto di Alfie Solomons (sopravvissuto allo sparo di Thomas, seppur perdendo un occhio). Ma l’ex soldato che doveva sparargli viene ucciso misteriosamente pochi secondi prima, così come Aberama intento ad uccidere il capo dei Billy Boys e protettore di Oswald Mosley, Jimmy McCavern. In pochi secondi Tommy sembra aver perso tutto, anche l’appoggio di sua zia che, dopo la morte di Aberama, potrebbe decidere di schierarsi dalla parte di Micheal. Fallito l’attentato, la stagione si conclude con un disperato Tommy che ritorna nella sua villa, dove, in preda alle continue visioni della defunta moglie, si punta una pistola alla testa.

Tommy ha diversi problemi di salute, ha tanti conti in sospeso e molti nemici che vogliono la sua testa ma ha intenzione, di vendicarsi e scoprire chi lo ha tradito e perchè. Appuntamento quindi al 10 giugno con gli ultimi sei episodi di Peaky Blinders per dire addio a Tommy Shelby e alla sua famiglia!