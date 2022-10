SUBURRÆTERNA è il nuovo progetto Netflix: dopo 3 stagioni di Suburra, si torna a Roma

SUBURRÆTERNA arriverà nel 2023 su Netflix: dopo tre stagioni di Suburra, ecco lo spin off

Grandi notizie per i fan di Suburra, una delle serie made in Italy più amate dal pubblico di Netflix. Oggi infatti, è arrivato un comunicato ufficiale che rivela del primo ciak a Roma per SUBURRÆTERNA. La serie tv Netflix, che espande l’universo Suburra, con la nuova storia originale prodotta da Cattleya – parte di ITV Studios – arriverà solo su Netflix nel 2023.

Nel cast Giacomo Ferrara nel ruolo di Spadino e Filippo Nigro in quello di Amedeo Cinaglia, mentre Carlotta Antonelli e Federica Sabatini tornano a vestire i panni rispettivamente di Angelica e Nadia. Non ci sarà invece Alessandro Borghi, come ricorderete infatti, nella terza stagione di Suburra, Aureliano muore. Il giovane infatti, si ritrova insieme a Spadino nel luogo dell’imboscata . Aureliano lo saluterà per sempre dicendogli addio e si sacrificherà uccidendo più persone possibili per salvare la vita del suo amico e venendo ferito a morte. Aureliano si accascerà tra le braccia di Spadino, che mentre piange l’amico sente i rantoli di Manfredi, rimasto ferito durante il fuoco. Finalmente troverà il coraggio di uccidere il fratello sgozzandolo con il suo coltellino e di affrancarsi per sempre dalla famiglia. E’ da qui quindi che si riparte. Spadino aveva lasciato Angelica sola, comprendendo che sarebbe stato meglio per lei, visto che da sempre ha amato Aureliano…In questa nuova stagione di Suburra, che cosa succederà?

La serie è scritta da Ezio Abbate e Fabrizio Bettelli, che ricoprono anche il ruolo di Head Writer, Camilla Buizza, Marco Sani, Andrea Nobile e Giulia Forgione. Ciro D’Emilio è alla regia dei primi quattro episodi, mentre Alessandro Tonda degli ultimi quattro. La serie è tratta dall’opera letteraria Suburra scritta da Giancarlo De Cataldo e Carlo Bonini – che curano anche lo story editing – edita da Einaudi.

SINOSSI SUBURRÆTERNA: cosa sappiamo

Roma, 2011. Il governo rischia di cadere, il Vaticano è in crisi e le piazze della città sono letteralmente date alle fiamme. Nel mondo di mezzo Cinaglia (Filippo Nigro) ha provato a raccogliere l’eredità di Samurai e, insieme a Badali (Emmanuele Aita), continua a gestire gli affari criminali della città, con l’aiuto di Adelaide (Paola Sotgiu) e Angelica (Carlotta Antonelli), rimaste a capo degli Anacleti, e di Nadia (Federica Sabatini), che le aiuta a gestire le piazze di Ostia.

Ma c’è chi questo sistema non lo accetta più. Nuovi protagonisti scenderanno in campo, stravolgendo gli equilibri di Roma: inizia così una rivoluzione che, dalla Chiesa al Campidoglio e fino alle spiagge di Ostia, si espande velocemente per cancellare tutto ciò che rappresenta il passato.

Spadino (Giacomo Ferrara) sarà dunque costretto a tornare a casa, per evitare che la sua famiglia venga messa in pericolo insieme a tutto il resto, e a cercare nuovi alleati, anche laddove non avrebbe mai pensato di trovarli… Ma la guerra è guerra e in palio c’è il controllo di Roma.