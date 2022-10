Mina Settembre 2 anticipazioni: Nunzia sta aiutando di nascosto Olga? E’ giallo sulla madre di Mina

Ecco le anticipazioni per la terza puntata di Mina Settembre 2: che cosa ci faceva Nunzia, l'ex badante, in casa di Mina. Sta aiutando Olga?

Che cosa succederà nella terza puntata di Mina Settembre 2 in onda il 16 ottobre 2022 su Rai 1? Che cosa ci faceva Nunzia, l’ex badante, in casa di Mina, sta lavorando di nascosto per sua madre o è lei che ruba le cose in casa della famiglia Settembre? E siamo davvero sicuri che Olga non stia nascondendo qualcosa di grave e che abbia mandato Nunzia a prenderle le cose a lei più care in casa sua? Le anticipazioni di Mina Settembre 2per il momento non ci raccontano molto in merito ma il pubblico sembra essere convinto: Olga sta nascondendo qualcosa a Mina e questo è vero. Le anticipazioni della seconda stagione di Mina Settembre infatti, ci avevano rivelato che in questa nuova serie, Serena Rossi nei panni di Mina Settembre, avrebbe avuto a che fare con il passato e il presente di sua madre, dopo aver scoperto gli scheletri nell’armadio di suo padre…Non ci resta quindi che scoprire che cosa accadrà nella terza puntata di Mina Settembre 2 in onda la prossima domenica su Rai 1.

Mina Settembre 2 anticipazioni: la trama della terza puntata 16 ottobre 2022

Le anticipazioni dell’episodio 2×05 – Cosa Resta di Noi: Cosa resta di noi: Una catena di eventi spinge Mina a tornare a Procida, nel bed&breakfast dove ha soggiornato insieme a Gianluca. La ragione è l’arrivo di uno strano ospite, che sembra essersi nascosto lì insieme a suo figlio. Mentre prova a scoprire cosa sia avvenuto, Mina deve destreggiarsi tra il desiderio di Claudio di avere un bambino e i dubbi che sempre di più le frullano in testa. Mina continua a prendere la pillola anticoncezionale ma come ha rivelato alla sua psicologa, non ha trovato il coraggio di dirlo a Claudio. Mina non sa, tra l’altro, che Domenico sta uscendo proprio con la sua terapeuta…

Le anticipazioni dell’episodio 2×06 – Sorprese: La proposta di Claudio di partire per un viaggio in barca a vela lascia Mina piena di dubbi. Pur sapendo che quel viaggio è forse l’ultima chance per salvare il rapporto, Mina si lancia comunque in un nuovo caso, che vede un suo protetto rischiare di finire in una casa famiglia. Se è vero che Claudio è molto cambiato dopo l’attentato e non mette più il lavoro al primo posto, è anche vero che per Mina non è così.

Tutto questo e molto altro nella terza puntata di Mina Settembre 2 in onda la prossima domenica su Rai 1.