Mina Settembre 2 anticipazioni: dov’è davvero Olga? Max piomba nella vita di Titti

Ecco le anticipazioni di Mina Settembre 2: nella quarta puntata scopriremo finalmente che cosa sta nascondendo Olga e dove si trova realmente?

E alla fine Claudio ha capito quello che Mina forse, stava cercando di fargli comprendere da giorni: non è pronta ad avere un figlio, perchè in realtà lei non crede in questo matrimonio. E finalmente il magistrato lo ha compreso ed è pronto per voltare pagina, pur continuando ad amare la sua Mina…Cosa succederà adesso, nel cuore di Mina, ci sarà spazio per un altro uomo? Lo scopriamo con le anticipazioni per la puntata di Mina Settembre 2 in onda il 23 ottobre su Canale 5. Cosa accadrà? Come avrete visto, finalmente Mina e Claudio si sono detti quello che pensavano ma adesso l’assistente sociale deve leccarsi le ferite e per fortuna insieme a lei c’è zia Rosa…In casa tra l’altro, sembra esserci davvero un fantasma che ruba tutto quello che appartiene a Olga, o che in qualche modo potrebbe servirle. Mina non ha badato alle parole del generale, che ha raccontato di aver visto Olga in pieno centro a Napoli. La bella dottoressa non ha dubbi: sua madre è in crociera e in questo momento si trova in Israele per il suo viaggio intorno al mondo. Noi però ben sappiamo che Olga non è mai partita e che sta nascondendo qualcosa, ma cosa? E forse anche zia Rosa sta nascondendo qualche verità a Mina…

Mina Settembre 2 anticipazioni: la trama della quarta puntata

Cosa succederà quindi nella quarta puntata di Mina Settembre 2 in onda domenica prossima su Rai1 ?

Le anticipazioni dell’episodio 2×07 -Angioletta: Mina si imbatte in un caso estremamente delicato: quello di Angioletta, ragazzina con una disforia di genere che le sta rendendo la vita impossibile. Intanto, un incontro casuale tra Titti e Max ha fatto sì che quest’ultimo scoprisse la verità: il padre del bambino potrebbe essere lui…

Le anticipazioni dell’episodio 2×08 – Il Genio: Quando il tuttofare di fiducia del consultorio si rompe un braccio e deve essere operato, Mina scopre che costui non possiede documenti e che la sua identità è a dir poco misteriosa. Nel tentativo di evitargli di passare un guaio burocratico e legale, si imbarca verso Taranto insieme a Domenico, alla ricerca del passato dell’uomo misterioso…Tra Mina e Domenico, c’è di nuovo il feeling di un tempo, nonostante il ginecologo stia frequentando proprio la psicoterapeuta della Settembre e lei lo ha anche scoperto, visto che li ha visti mentre si scambiavano dei baci molto passionali…

Tutto questo e molto altro nella quarta puntata di Mina Settembre 2 che ci aspetta domenica prossima su Rai 1.