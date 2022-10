Mina Settembre 2 ultima puntata: Mina sospesa Olga e sua zia hanno mentito

Ecco le anticipazioni per la sesta e ultima puntata di Mina Settembre 2 in onda domenica su Rai 1: Mina scopre la verità su sua madre?

E finalmente anche Mina capirà che sua zia Rosa e sua mamma le hanno mentito, come ha fatto anche Nunzia ma dovrà scoprire il motivo. Che cosa sta succedendo a Olga? Perchè far finta di partire? Lo scopriremo forse nell‘ultima puntata di Mina Settembre 2 che ci aspetta in onda domenica prossima su Rai 1. I telespettatori e le telespettatrici non vedono l’ora di seguire la nuova puntata per comprendere anche come andrà a finire tra Domenico e Mina che sono sempre più vicini, nonostante la presenza di Giulia. Non solo, nell’ultima puntata di Mina Settembre 2 in onda domenica 6 novembre 2022, ci sarà un clamoroso colpo di scena. Questa volta l’assistente sociale, per aiutare la sua giovane amica si è spinta oltre e ha trovato delle persone che non hanno accettato i suoi metodi. Ha ricevuto quindi una denuncia e la sospensione è dietro l’angolo. Una batosta per Mina, che ha sempre pensato di lavorare nell’interesse delle persone a cui si affeziona…E invece, questa volta, ha esagerato…E non finisce qui perchè nella prossima puntata di Mina Settembre, se tutto andrà secondo i piani, assisteremo anche al matrimonio di Titti!

Scopriamo dunque tutti i dettagli con le anticipazioni che ci rivelano tutto quello che accadrà nell’attesissima ultima puntata di Mina Settembre 2 in onda domenica su Rai 1.

Mina Settembre 2 anticipazioni ultima puntata: la trama del 6 novembre 2022

2×11 – With a little help: L’aver contattato la madre biologica di Viola contro la sua volontà costa caro a Mina, che viene sospesa dalla professione di assistente sociale. Disperata, si trova costretta a lasciare il consultorio con la morte nel cuore. Questo momento di grande commozione spinge Domenico a prendere la situazione in mano, provando lui a convincere la madre biologica di Viola a ritirare la denuncia ai danni di Mina. Ancora una volta Domenico abbraccia una delle battaglie di Mina…Nel frattempo la dottoressa ha visto un servizio in tv e ha anche notato sua zia Rosa. Ha quindi affrontato la donna chiedendo anche delle spiegazioni a Nunzia…

2×12 Andare a vedere: Il giorno del matrimonio di Titti si avvicina e le amiche non potrebbero essere più emozionate di così. Eppure qualcosa sembra turbare quel momento così perfetto, intanto Olga è tornata a casa ma la storia che racconta non regge..Mina non capisce come mai sua zia e sua madre le abbiano raccontato tante bugie. Ci sarà un clamoroso gran finale? Lo scopriamo con le anticipazioni e appuntamento all’ultima puntata di Mina Settembre 2, domenica su Rai 1.