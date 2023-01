Il nostro generale finalmente su Rai 1: anticipazioni e trama, si parte il 9 gennaio

Dal 9 gennaio 2023 in onda su Rai 1 la serie Il nostro generale: anticipazioni e trama

I telespettatori hanno dovuto aspettare qualche mese ma alla fine la Rai ha scelto la collocazione per Il nostro generale, la serie di Lucio Pellegrini, co-prodotta da Rai Fiction – Stand by me, che racconta la storia del nucleo speciale antiterrorismo creato dal Generale Carlo Alberto dalla Chiesa. La storia un gruppo di persone che insieme, hanno cercato di fare il possibile per combattere l’attacco delle brigate rosse allo Stato italiano. La storia di Carlo Alberto dalla Chiesa che poi, si è spostata nella Sicilia in piena guerra di mafia. A quarant’anni dalla strage di Via Carini (3 settembre 1982), Sergio Castellitto è Carlo Alberto dalla Chiesa . Dicevamo di una attesa un po’ lunga: Il nostro generale era stata la serie scelta dalla Rai per aprire la stagione dei grandi titoli in prima serata ma a causa delle elezioni nel mese di settembre ( con Rita Dalla Chiesa candidata) si è preferito posticipare la partenza della fiction. Quattro le puntate della serie che andranno in onda nel lunedì sera da settimane orfano di un grande titolo per fare reale concorrenza a Canale 5.

Il nostro generale è la storia del Nucleo speciale antiterrorismo creato dal Generale dalla Chiesa nel Nord Italia degli anni ’70 per combattere l’attacco delle Brigate Rosse allo Stato, in quella che fu una vera e propria guerra per la difesa della democrazia.

Una coproduzione Rai Fiction-Stand By Me, prodotta da Simona Ercolani per la regia di Lucio Pellegrini e Andrea Jublin, scritta da Monica Zapelli e Peppe Fiore, con la consulenza storica di Giovanni Bianconi; e con il coinvolgimento della famiglia dalla Chiesa, dei veri membri del Nucleo e di alcuni magistrati che hanno partecipato alle indagini e istituito i processi. Tutto questo è servito per portare sullo schermo non solo la ricostruzione accurata di una vicenda storica ancora poco conosciuta, ma anche il racconto più intimo e personale della vita dei protagonisti. Nella serie infatti scopriremo le storie dei ragazzi del Nucleo antiterrorismo – interpretati da Antonio Folletto (Nicola, voce narrante della serie), Flavio Furno (Capitano Gian Paolo Sechi), Andrea Di Maria (Trucido), Viola Sartoretto (Minnie), Romano Reggiani (Funzionario), Alessio Praticò (Umberto Bonaventura), Stefano Rossi Giordani (Tedesco) . E poi anche i famigliari di dalla Chiesa, con le interpretazioni di Teresa Saponangelo, nel ruolo della moglie Dora Fabbo, scomparsa prematuramente, Cecilia Bertozzi, Camilla Semino Favro e Luigi Imola nei panni dei tre figli Simona, Rita e Nando dalla Chiesa, e Claudia Marchiori in quelli della seconda moglie Emanuela Setti Carraro.

Il nostro generale dal 9 gennaio 2023 su Rai 1: la trama

La narrazione prende il via nel 1973, quando il Generale dalla Chiesa viene trasferito da Palermo – dove era impegnato nella lotta alla mafia – a Torino dove le Brigate Rosse stanno iniziando a rivendicare le loro prime azioni di propaganda armata: il Generale è il primo a capire l’entità del pericolo per la già fragile democrazia italiana e la necessità di contrastarlo con nuovi mezzi investigativi. Nonostante le resistenze dei vertici dell’Arma, dalla Chiesa non si arrende e, grazie alla sua ostinazione, nasce il Nucleo speciale antiterrorismo, un gruppo scelto di uomini, tutti giovanissimi, fortemente specializzato e capace di muoversi negli ambienti vicini ai brigatisti. Per i “ragazzi del generale” la lotta al terrorismo diventa un impegno totalizzante, non ci sono vacanze, pause e vita privata. Da una parte vi sono quindi il Generale e un gruppo scelto di giovani carabinieri sotto copertura, dall’altra ragazzi altrettanto giovani, i brigatisti, che coltivavano il sogno rivoluzionario di sovvertire lo Stato democratico attraverso sequestri, omicidi e attentati. Tra i ragazzi del Nucleo spicca il pugliese Nicola, il prediletto di dalla Chiesa: la sua voce narrante guida i telespettatori dentro la complessità del periodo storico di un Paese lacerato da tensioni sociali e oscure trame politiche. Quello tra dalla Chiesa e i suoi uomini non è solo un rapporto professionale: il Generale è per loro un padre esigente, spesso duro, ma che sa guidarli, proteggerli e farli crescere. La grande abilità strategica di dalla Chiesa non riguarderà solo la “lotta sul campo” ma anche l’intuizione dell’importanza dei pentiti e, insieme al coraggio dei suoi ragazzi, riusciranno a vincere la guerra contro le Brigate Rosse.

Le vicende del Paese – raccontate anche attraverso immagini e filmati di repertorio originali – si intrecciano al racconto delle vicende private e delle relazioni familiari di dalla Chiesa. Dora Fabbo, l’amatissima prima moglie, i figli Nando, Rita e Simona, i nipotini, e la giovane seconda moglie Emanuela Setti Carraro, che morirà insieme a lui a Palermo.

Realizzata con la collaborazione del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, con il sostegno del Mic – Ministero della Cultura e di Film Commission Torino Piemonte, la serie è stata girata tra Roma, Palermo e Torino e in alcuni dei luoghi reali delle vicende narrate, tra cui la Caserma dei Carabinieri Pietro Micca di Torino e il cortile dove le Brigate Rosse uccisero Fulvio Croce, presidente dell’ordine degli avvocati di Torino. “Il Nostro Generale” è una co-produzione Rai Fiction-Stand By Me con Sergio Castellitto. Una serie di Lucio Pellegrini prodotta da Simona Ercolani, con la regia di Lucio Pellegrini e Andrea Jublin, scritta da Monica Zapelli e Peppe Fiore. Consulenza di Giovanni Bianconi. Produttore esecutivo Stand By Me Teresa Carducci. Produttore RAI Erica Pellegrini.