Che Dio ci aiuti 7 arriva Suor Teresa: tra libri e saggi potrebbe nascondere un segreto

Una nuova suora arriva ad Assisi, è suor Teresa protagonista di Che Dio ci aiuti 7: ecco le anticipazioni, nasconde qualcosa nel suo passato?

Il giovedì sera di Rai 1 è ad Assisi con tutti i protagonisti e le protagoniste di Che Dio ci aiuti 7. In prima serata dieci nuove puntate della fiction tra le più amate della prima rete Rai. Come saprete, in questa settima stagione di Che Dio ci aiuti, suor Angela sarà meno presente ( Elena Sofia Ricci ha deciso di prendersi una pausa dalla fiction) . Per una suora che va, ce ne sono altre che arrivano. Tra i nuovi protagonisti di Che Dio ci aiuti 7 ci sarà Suor Teresa, che accompagnerà Azzurra nelle missioni che dovrà affrontare da sola ma non solo. Azzurra è una novizia e suor Teresa, arrivata in Umbria dopo aver lasciato la Francia, non sembrerà molto convinta delle sue intenzioni…

Ma scopriamo chi è Suor Teresa, e se nasconde qualche segreto, visto che di solito, tutti i protagonisti di Che Dio ci aiuti, hanno dei grandi, grandi scheletri nell’armadio. Vediamo quindi le prime anticipazioni su suor Teresa, in attesa della prima puntata di Che Dio ci aiuti 7 in onda giovedì sera su Rai 1.

Che Dio ci aiuti 7: ad Assisi arriva suor Teresa

Suor Teresa fa parte dello stesso ordine di Suor Angela, ma è molto diversa da lei. Abita da anni a Parigi dove è professoressa di Teologia alla Sorbona. Scrive saggi e libri e ha dedicato la sua intera vita allo studio. L’ha sempre fatto, fin da piccola: i libri sono sempre stati il suo rifugio, lei così timida e razionale, a differenza della sorella minore Luisa, vivace ed esuberante. Suor Teresa arriva ad Assisi per risolvere alcune questioni familiari ma, in seguito a una promessa fatta a sua sorella, rimane bloccata al convento degli Angeli Custodi. E il convento le va stretto: le manca la sua biblioteca, le dà fastidio il frastuono del bar e anche le continue rimostranze di Azzurra. Tutto quello che cerca è un po’ di silenzio per terminare di scrivere il suo libro: un trattato di teologia su San Tommaso. Anche Azzurra si augura che a breve Suor Teresa se ne vada perché proprio non la sopporta: è sempre così seria, rigorosa e austera. Alla base del loro conflitto c’è il fatto che Suor Teresa non è certa che Azzurra sia adatta a fare la suora: la considera indisciplinata, irruenta, oltre a essere la persona più ignorante che abbia mai conosciuto. Ma il tempo passa e Suor Teresa, senza rendersene conto, entrerà sempre più dentro quel mondo che le sembrava così distante. A un certo punto sarà costretta a condividere la sua missione con Azzurra e scoprirà che, in fondo, quella novizia un po’ stramba non è così male e che forse non conosce il latino, ma ha un cuore grande.

Suor Teresa sarà quindi una delle protagoniste di Che Dio ci aiuti 7, scopriremo qualcosa anche su questa suora? Non ci resta che seguire le dieci puntate della fiction di Rai 1.