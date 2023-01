Fosca Innocenti 2 anticipazioni: Lapo vuole vendere il casale, Cosimo geloso e fa bene

Lapo permetterà a Fosca di tenere il casale o lo venderà? Che cosa nasconde il passato di Fosca e Lapo? Ecco le anticipazioni di Fosca Innocenti 2

Qual è il legame tra Fosca e Lapo e che cosa significa quella cicatrice che l’uomo ha sul petto? Il pubblico di Fosca Innocenti 2 non vede l’ora di scoprire che cosa succederà nelle prossime puntate della fiction di Canale 5 anche perchè la nostra bellissima Fosca potrebbe presto restare senza il suo casale, visto che Lapo ha intenzione di vendere tutto. Fosca ha capito di essere innamorata di Cosimo e di non voler rinunciare a lui ma deve fare i conti con il passato, con le intenzioni di Lapo e con tutto quello che potrebbe succedere. Cosa accadrà? Lo scopriamo con le anticipazioni di Fosca Innocenti 2: la seconda puntata ci aspetta il 20 gennaio 2023.

La fiction, al suo debutto, il 13 gennaio, non ha brillato per ascolti. La prima puntata di Fosca Innocenti 2 è stata battuta da Rai 1. Piuttosto prevedibile, visti quelli che erano stati gli ascolti della prima stagione. Ma una buona fetta di pubblico c’è e sono tanti i curiosioni che vogliono sapere che cosa accadrà. Per loro, le nostre anticipazioni delle prossime puntate…

Fosca Innocenti 2 anticipazioni: la trama del 20 gennaio 2023

2×02 – Legami pericolosi – Fosca indaga sul caso della giovane Angela, trovata uccisa nel negozio di abiti da sera dove lavorava come sarta: un colpo di forbice al cuore, un odore particolare sull’arma del delitto, un barista innamorato sono i primi elementi di indagine. Ben presto Fosca scopre che la vittima si era rifugiata ad Arezzo per scappare da qualcosa o da qualcuno. Durante le indagini Rosa, la simpatica ispettrice braccio destro di Fosca, conosce l’affascinante maestro di ballo Josè che sembra coinvolto nella morte della ragazza… La Pm Perego fa una scoperta sconcertante che potrebbe rivoluzionare la sua vita, mentre Giulia è sempre più coinvolta da Greta, ma ancora non conosce tutta la verità su di lei. Nel frattempo, Fosca cerca una soluzione per non perdere il suo casale. I problemi però sembrano aumentare: Lapo si mostra ancora attratto da lei e Cosimo fatica a trattenere la propria gelosia. Siamo sicuri che la situazione sia sotto controllo?

Tutto questo e molto altro nella seconda puntata di Fosca Innocenti 2 che ci aspetta in onda il 20 gennaio 2023 su Canale 5.