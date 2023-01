BlackOut-Vite sospese anticipazioni: chi ha ucciso Max, che cosa nasconde Giorgio?

Chi ha ucciso Max e perchè? Che cosa nasconde Giorgio? Ecco le anticipazioni della terza puntata di Black Out che ci aspetta su Rai 1 il 30 gennaio 2023

Ce la faranno i superstiti a trovare il modo per mettersi in salvo e chiedere aiuto? Lo scopriremo nella terza puntata di Black Out-Vite sospese in onda il 30 gennaio 2023. Curiosi di capire come andrà a finire questa storia e cosa accadrà nel quinto e nel sesto episodio della serie? L’ultima puntata di Black Out in onda su Rai 1 si è chiusa con un colpo di scena: l’omicidio di Max. E’ chiaro che in Hotel ci sia qualcuno che non vuole che i sopravvissuti lascino la struttura. Non a caso, è stato bruciato anche il vocabolario di russo e c’è qualcuno che manovra nell’ombra. La sensazione è che prima ancora della valanga siano successe delle cose…E se fosse stato tutto provocato dall’uomo e non dalla conseguenza di un terremoto quello che è successo nella valle? E chi ha ucciso Max, che era il solo che poteva aiutare gli altri con la cordata che poteva salvare tutti? Scopriamolo con le anticipazioni, eccole per voi.

Blackout-Vite sospese anticipazioni: la trama della terza puntata 30 gennaio 2023

L’omicidio di Max sconvolge l’hotel: è la riprova dell’esistenza di un assassino tra di loro. Per alleviare la tensione, dovuta anche alle scarse risorse di cibo e carburante, Giovanni suggerisce a tutti di iniziare a perquisire le case del villaggio rimaste disabitate. Durante la ricognizione, Lorenzo trova una pistola e la nasconde. Quando sente che sul cadavere di Max è stata trovata una foto che apparteneva a Giorgio, si convince che sia lui l’assassino e va ad affrontarlo. Lorenzo sta quasi per premere il grilletto, ma l’intervento tempestivo di Anita glielo impedisce. Giorgio viene segregato in hotel. Lidia scopre che Petra, nipote di Giorgio, lo ha liberato per consentirgli di scalare la montagna e andare in cerca di soccorsi.

Verso la seconda puntata di Black-Out Vite sospese

Che cosa succederà nella seconda puntata di Black Out-Vite sospese in onda oggi, 24 gennaio 2023 su Rai 1? Lo scopriamo come sempre con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama dei due episodi che ci aspettano questa sera. Come avrete visto, i superstiti della valanga, pensano che i soccorsi stiano arrivando ma le cose non stanno esattamente così. Tra l’altro, a quanto pare, nella valle, tutti hanno i loro segreti, piccoli o grandi che siano. Giovanni ha cercato di uccidere Claudia e la dottoressa sta per scoprire che il suo non è stato un incidente ma che qualcuno le ha dato dei farmaci per mandarla in shock, capirà che è stato l’uomo che tanto le era stato accanto, lo stesso uomo al quale lei ha salvato due figli? Nel frattempo si cerca di capire se c’è stato davvero un terremoto che ha provocato la valanga o se sono successe cose di cui qualcuno è responsabile. C’è un nesso tra la vendita del resort e quello che è accaduto? Nel frattempo bisognerà anche capire che cosa è successo agli uomini che erano a bordo dell’elicottero perchè il loro, non sembra esser stato un incidente…

Blackout vite sospese anticipazioni: la trama della seconda puntata 24 gennaio 2023

Le anticipazioni del terzo episodio di Black Out-Vite sospese ci raccontano che Claudia scopre che l’incidente medico di cui è stata vittima è stato provocato. Giorgio, un parente del proprietario dell’albergo che vive in una baita isolata, trasporta un ferito sopravvissuto alla – caduta dell’elicottero che il giorno prima ha sorvolato la valle. Nel portarlo di corsa in albergo per affidarlo alle cure di Claudia, tutti apprendono che l’elicottero che doveva salvarli è precipitato. Anita e Lorenzo, in cerca di un momento di romanticismo, azionano la vasca idromassaggio nella Spa dell’hotel. Così facendo, provocano un corto circuito che mette seriamente a rischio la vita di Elena.

E nel quarto episodio della serie che cosa succederà? Il tetto del magazzino sta per colpire Claudia, quando Giovanni interviene e la salva. I due si ritrovano vicinissimi e Giovanni è sorpreso da se stesso. Nel frattempo, Marco scopre che c’è una via d’uscita dalla valle: una ferrata mai ultimata. L’unico in grado di guidarli nell’impresa è Max il proprietario dell’albergo. Ma all’alba quando escono, pronti a partire, Marco trova Max riverso a terra con la gola tagliata. E’ chiaro quindi che ci sia qualcuno che vuole che i sopravvissuti non lascino la valle…ma perchè? Che cosa si nasconde dietro a questa valanga?

Tutto questo e molto altro nella seconda puntata di Black Out che ci aspetta in onda il 24 gennaio su Rai 1.