Il commissario Ricciardi 2, cosa vedremo nella seconda stagione: trama e anticipazioni

Parte il 6 marzo 2023 la seconda stagione de Il commissario Ricciardi: ecco la trama e le anticipazioni

Il lunedì sera sarà ancora una volta un lunedì di grandi fiction su Rai 1. Torna infatti una serie che il pubblico ha molto appezzato, una serie di nicchia, decisamente particolare. Il commissario Ricciardi 2 con Lino Guanciale di nuovo protagonista, in onda da lunedì 6 marzo 2023 su Rai 1. Cosa succederà nella seconda stagione? Tutto riprenderà da dove avevamo lasciato. Fra i caratteristici vicoli della Napoli degli anni Trenta, continuano le indagini e le vicissitudini sentimentali di Luigi Alfredo Ricciardi, commissario della Mobile nato dalla creatività di Maurizio de Giovanni. Catturare gli assassini è l’ossessione di Ricciardi, afflitto da una maledizione ereditata dalla madre: vede i fantasmi delle persone morte in modo violento e ne ascolta l’ultimo pensiero. A questo dolore si è aggiunto anche quello per la recente perdita della tata Rosa, sostituita impeccabilmente nella cura della casa dalla giovane nipote Nelide. Per paura di tramandare la sua sofferenza anche ai figli, Ricciardi ha deciso di rinunciare all’amore: quello per la timida Enrica, sua dirimpettaia di casa. La ragazza, che intimamente ricambia il sentimento per Ricciardi, è ora corteggiata da Manfred, un maggiore dell’esercito tedesco in missione in Italia.

Il commissario Ricciardi 2 anticipazioni: la trama della seconda stagione

Con le sue straordinarie doti intuitive e una vera e propria vocazione per il lavoro, Ricciardi risolve i casi di omicidio più difficili, aiutato dal fedele brigadiere Maione e dal medico legale Bruno Modo, mentre l’aura di mistero che lo circonda ne fa un uomo corteggiato dalle donne. In questa seconda stagione alla sensuale Livia – che da tempo prova a scalfire il cuore dell’uomo e sembra disposta a tutto per conquistarlo – si aggiunge la contessa Bianca Palmieri di Roccaspina, con cui Ricciardi ha molto da condividere: per il commissario si avvicina il tempo di fare una scelta. Una potente contaminazione di generi – poliziesco, mystery e melò – per un racconto coinvolgente che si interroga sul senso della vita e del dolore.

Ma chi è il commissario Ricciardi? Il pubblico ha già imparato a conoscerlo nella prima stagione. Luigi Alfredo Ricciardi (Lino Guanciale) Barone di Malomonte, cilentano d’origine e trapiantato a Napoli. Commissario di Polizia negli anni Trenta. Una capacità investigativa fuori dal comune, un carattere sfuggente dovuto a un dono che è anche una maledizione: vedere i fantasmi delle vittime di morte violenta e ascoltare il loro ultimo pensiero. Ricciardi ha ereditato dalla madre questa maledizione e conosce la sofferenza che comporta: per questo fatica ad abbandonarsi al sentimento d’amore che da tempo lo lega alla dirimpettaia Enrica Colombo. Sa di non poterle concedere la gioia di avere dei figli, teme di condannarli allo stesso destino toccato a lui: conoscere intimamente ogni giorno il dolore e la morte. Enrica però non sa quello che davvero il commissario prova, e pensa di essere inadeguata, non si sente amata.

Ne Il commissario Ricciardi 2, ci saranno anche delle new entry. Tra queste Fiorenza D’Antonio che interpreta Bianca Palmieri di Roccaspina. A Napoli è nota come la donna più bella della città. È sposata con il conte Romualdo Palmieri – un uomo rovinato dal gioco e dai debiti – ma il loro amore si è spento da tempo. Bianca incontra Ricciardi e ne rimane affascinata, entrando con lui in una sintonia emotiva che li spinge a fidarsi uno dell’altra. È corteggiata dal duca di Marangolo, un uomo molto più grande di lei, disposto a mettere da parte i suoi sentimenti pur di vederla felice.

Il commissario Riccardi 2 andrà in onda da lunedì 6 marzo 2023 su Rai 1 per 4 serate.