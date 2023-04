Il patriarca anticipazioni: Nemo deve fare la sua scelta

Ecco tutto quello che succederà nella seconda puntata de Il Patriarca in onda il 21 aprile 2023 su Canale 5

E’ andata in onda ieri la prima puntata de Il Patriarca e abbiano iniziato a conoscere l’intera famiglia di Nemo, un uomo che ha costruito un impero ma che adesso ha bisogno di trovare il suo erede. Nemo infatti, è malato, anche se ancora, nessuno sa dei suoi problemi di salute. Nella seconda puntata de Il patriarca, in onda il 21 aprile 2023, scopriremo che cosa accadrà a Nemo, che deve prendere delle scelte molto importanti. Le anticipazioni per la seconda puntata de Il Patriarca, ci rivelano che Nemo deve stare in guarda dall’ispettore Monterosso che ha tutte le intenzioni di incastrarlo per l’omicidio di Buscemi. Il Patriarca non sa tra l’altro, che Lara, si sta avvicinando a Malcolm…Nemo continua nella ricerca del suo degno erede e Carlo fa di tutto per dimostrare di essere la persona giusta per portare avanti tutto quello che il Patriarca ha fatto…

In attesa di scoprire che cosa accadrà nella seconda puntata, possiamo dirvi che il pubblico che ha seguito la fiction, alla sua prima puntata su Canale 5, ha molto commentato sui social. La prima puntata è stata forse un po’ difficile da comprendere ed è per questo che molti dei commenti erano di spettatori non troppo entusiasti per la nuova fiction Mediaset con Claudio Amendola protagonista…Sono invece tutti entusiasti del cast, soprattutto dell’attore romano che è sempre apprezzatissimo in ogni ruolo che interpreta.

Il patriarca anticipazioni: la trama della seconda puntata 21 aprile 2023

Nemo deve fronteggiare due temibili nemici, il Tigre, un boss senza scrupoli che minaccia gli affetti più vicini al Patriarca e Monterosso, l’ispettore che vuole incastrarlo per l’omicidio di Buscemi. Lara si avvicina a Malcolm, il nuovo contabile di Nemo, che però nasconde un segreto. Carlo con l’aiuto della madre Serena cerca di dimostrare al padre di poter essere il suo degno erede. Mario nel frattempo corteggia Nina per convincerla a sposarlo e poter così prendere il posto di Nemo alla guida della Deep Sea. Ma la sua compagna Elisa gli riserva una sorpresa inaspettata.

L’appuntamento con la fiction di Canale 5 è per venerdì prossimo con la seconda puntata.