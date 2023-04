Luce dei tuoi occhi 2 anticipazioni: chi ha ucciso Viky? E’ stata Diana come ha fatto con la vera Alice?

Le anticipazioni per la terza puntata di Luce dei tuoi occhi 2: chi ha ucciso Viky è stata Diana? La ballerina è o non è Alice la figlia di Emma Conti?

Prima di raccontarvi che cosa succederà nella terza puntata di Luce dei tuoi occhi 2, vi ricordiamo che la fiction con Anna Valle e Giuseppe Zeno ci aspetta la prossima settimana di martedì e non di mercoledì. Cambia la programmazione Mediaset per via della coppa Italia che arriva su Canale 5 in prima serata. Luce dei tuoi occhi 2 andrà quindi in onda il 25 aprile, giorno di festa. La terza puntata svelerà finalmente la verità su Diana ma anche sull’omicidio di Viky? Chi ha ucciso la giovane ballerina? Tutto lascerebbe pensare, come vedremo anche nella terza puntata di Luce dei tuoi occhi 2, che sia stata Diana. Sembra essere evidente che la ballerina abbia dei seri problemi e che sua madre stia facendo di tutto per proteggerla. Anche inventare il fatto che sia figlia di Emma? Molti spettatori se seguono con passione Luce dei tuoi occhi 2, sembrano essere convinti che Diana non sia la vera Alice e che anzi, abbia ucciso la figlia di Emma Conti, quando erano solo delle bambine. E se invece Diana avesse visto qualcosa, e per questo, crescendo, è diventata la ragazza ribelle che stiamo imparando a conoscere? Potrebbe esserci un trauma nel suo passato? Tante le ipotesi, tante le teorie e adesso bisogna anche escludere che sia stata lei a uccidere Viky. Se fosse stata Diana, sarebbe fin troppo banale e anche per questo le teorie dei telespettatori che stanno seguendo con passione la seconda stagione di Luce dei tuoi occhi si sprecano…Chi ha fatto del male a Viky e perchè Petra ha deciso di dire adesso ad Emma Conti la verità su sua figlia?

Luce dei tuoi occhi 2 anticipazioni: la trama della terza puntata 25 aprile 2023

Proprio nel luogo dove sembra essersi consumato un omicidio, Emma trova per caso un braccialetto di Diana. Miranda, travisando il contenuto di un bigliettino non indirizzato a lei, accusa apertamente la figlia di Emma di essere coinvolta nel delitto. Le indagini della polizia a questo punto si concentrano proprio su Diana: sia Emma che Petra vorrebbero proteggere la ragazza, ma non riescono a trovare una vera alleanza. La collaborazione con l’etoile non è voluta soprattutto dalla Novak, che si scopre sempre di più attratta da Enrico e infatti come abbiamo visto anche nella seconda puntata di Luce dei tuoi occhi 2, tra i due c’è stato un bacio. Questa complessa situazione provoca una profonda frattura anche tra le ballerine, ed Emma avrà il suo bel daffare per tenere assieme il gruppo ed arrivare alla verità, costi quello che costi.

Tutto questo e molto altro nella terza puntata di Luce dei tuoi occhi 2 che ci aspetta, lo ricordiamo, il 25 aprile e non di mercoledì su Canale 5.