Vivere non è un gioco da ragazzi nel lunedì di Rai 1: trama e anticipazioni

Su Rai 1 va in onda la fiction Vivere non è un gioco da ragazzi: ecco la trama e le anticipazioni

Finalmente una novità dopo tante repliche su Rai 1. Dall’8 maggio 2023 infatti andrà in onda sulla prima rete Rai la serie dal titolo Vivere non è un gioco da ragazzi, una fiction che parla ai giovani ma anche agli adulti. La vita di un giovane liceale, Lele, viene stravolta dall’amore per Serena e dall’uso di droghe che ne consegue. A partire dall’8 maggio 2023, Rai 1 trasmetterà in prima serata Vivere non è un gioco da ragazzi, una serie televisiva che racconta la storia di Lele e dei suoi amici. Volete scoprire qualche dettaglio in più su questa serie? Ve ne parliamo nelle anticipazioni che ci rivelano proprio tutti i dettagli su questa nuova fiction che sta per partire. Vi ricordiamo invece che in queste settimane su Rai 1 vanno in ondale repliche del Commissario Montalbano al lunedì sera.

Vivere non è un gioco da ragazzi: trama e anticipazioni

Il protagonista, un 18enne che frequenta il liceo a Bologna, si innamora di Serena e comincia ad uscire con lei e con il suo gruppo di amici. La vita di Lele prima di questo incontro era molto diversa: si occupava delle riunioni scolastiche, la sua ansia più grande erano le interrogazioni. Poi tutto è cambiato. In una serata in discoteca, Lele decide di assumere una pasticca di Mdma per fare colpo su di lei. Da quel momento inizia un percorso fatto di droga e locali notturni.

Quando Lele rimane senza soldi, decide di vendere una pasticca al suo amico Mirco. Purtroppo, poco dopo Mirco muore a causa della droga e Lele si ritrova frastornato dai sensi di colpa. L’evento avrà ripercussioni sul rapporto di Lele con i suoi amici, con Serena e con i genitori di Mirco.

La serie televisiva segue le conseguenze di questo tragico evento sulla vita dei personaggi coinvolti. Lele dovrà confessare l’accaduto al padre e alla polizia, costringendo tutti i personaggi a fare i conti con la propria coscienza e con i segreti più nascosti di ognuno. Vivere non è un gioco da ragazzi si propone come una serie televisiva che affronta tematiche attuali e di grande impatto sociale come l’uso di droghe tra i giovani e le conseguenze disastrose che ne possono derivare. La serie è interpretata da un cast di giovani talentuosi. Riccardo de Rinaldis è Lele.

Claudio Bisio nel ruolo del commissario Saguatti

nel ruolo del commissario Saguatti Stefano Fresi nel ruolo di Marco, il papà di Lele

nel ruolo di Marco, il papà di Lele Nicole Grimaudo nel ruolo della mamma di Lele

nel ruolo della mamma di Lele Lucia Mascino nel ruolo di Sonia, la mamma di Serena

nel ruolo di Sonia, la mamma di Serena Fabrizia Sacchi nel ruolo della mamma di Mirco

nel ruolo della mamma di Mirco Riccardo De Rinaldis nel ruolo di Lele

nel ruolo di Lele Matilde Benedusi nel ruolo di Serena

nel ruolo di Serena Tommaso Donadoni nel ruolo di Mirco

nel ruolo di Mirco Pietro De Nova nel ruolo di Pigi

nel ruolo di Pigi Fausto Sciarappa

Luca Geminiani

Vivere non è un gioco da ragazzi: la serie che si ispira a un libro

La serie televisiva “Vivere non è un gioco da ragazzi” è frutto del lavoro di un team di professionisti del cinema. Alla base della serie c’è il libro “Il giro della verità” dello sceneggiatore Fabio Bonifacci, che ha collaborato alla stesura della sceneggiatura della serie. La regia è stata affidata all’attore e regista Rolando Ravello, che ha saputo dare vita alle vicende dei personaggi con grande maestria.

Il cast di attori che dà vita ai personaggi della serie è di altissimo livello. Tra i protagonisti troviamo Stefano Fresi, Nicole Grimaudo, Lucia Mascino e Fabrizio Sacchi. In una speciale partecipazione, Claudio Bisio interpreta il commissario Saguatti, dando vita a un personaggio indimenticabile.

Tra i giovani attori che hanno preso parte alla serie troviamo Riccardo De Rinaldis, Matilde Benedusi, Tommaso Donadoni e Pietro De Nova. Tutti loro hanno saputo dare vita ai personaggi più giovani della serie, creando un’atmosfera autentica e coinvolgente. “Vivere non è un gioco da ragazzi” è una coproduzione Rai Fiction-Picomedia, prodotta da Roberto Sessa.

Quando va in onda Vivere non è un gioco da ragazzi

Non perdete l’occasione di seguire la storia di Lele e dei suoi amici in Vivere non è un gioco da ragazzi, in onda su Rai 1 dall’8 maggio 2023. Una serie che non vi lascerà indifferenti e che vi farà riflettere sulla complessità della vita e sulle scelte che ogni giorno ci troviamo ad affrontare.

Vivere non è un gioco da ragazzi: quante puntate sono?

Vivere è un gioco da ragazzi dovrebbe essere composta da 4 episodi ma pare che la fiction andrà in onda in tre serate. I dettagli però saranno forniti in sede di presentazione della fiction. Per il momento possiamo quindi confermarvi solo la data di inizio, visto che proprio in queste ore è stato trasmesso il promo aggiornato: si inizia l’8 maggio.