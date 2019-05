Elisa Isoardi pronta per Ballando con le Stelle ma chi sarà il suo ballerino? (Foto)

Elisa Isoardi ha tanta paura, sabato 25 maggio sarà lei la ballerina per una notte a Ballando con le stelle, si è preparata a lungo ma non sa ancora chi sarà il suo ballerino, il suo compagno in pista (foto). Sabato prossimo la Isoardi ballerà in prima serata su Rai 1 sotto gli occhi attenti dei tantissimi telespettatori ma anche della giuria, dei suoi colleghi, di Milly Carlucci. Dalla sua parte c’è la giustificazione di aver sempre detto di non sapere ballare ma è anche vero che sono settimane che si prepara tra un passo di danza e un altro sia con Samuel Peron che con Raimondo Todaro. In sala prova ha avuto entrambi i maestri a disposizione. Samuel e Raimondo si sono alternati ma lei è convinta che il suo accompagnatore sarà Peron. A fare traballare la sua certezza però ci ha pensato oggi Monica Setta dicendole che non è certo che sarà in pista con Samuel Peron. Cosa bolle in pentola? Ci sarà qualche sorpresa a Ballando con le Stelle sabato prossima o è solo un tentativo di intimorire un po’ Elisa Isoardi?

ELISA ISOARDI DEBUTTA IN PISTA – SABTO 25 MAGGIO SARA’ L’OSPITE ATTESA A BALLANDO CON LE STELLE

Monica Sette oggi a La prova del cuoco ha confidato che non vede l’ora di vederla ballare mentre la conduttrice sembra davvero temere tanto quel momento. A Milly Carlucci Elisa non ha potuto dire di no anche se lei l’avrebbe voluta come concorrente. In diretta a marzo durante il suo cooking show su Rai 1 la Carlucci tuonò: “Potrei mandarti di tanto in tanto uno dei miei ballerini qui in studio e uno dei giudici e piano piano ti prepariamo per fare la ballerina per una notte”.

Impossibile per la bella Isoardi dire di no alla padrona di casa di Ballando con le stelle, di certo se la caverà sabato sera ma tutti saranno pronti a commentare.