Uomini e Donne anticipazioni: tutto quello che c’è da sapere sulle scelte by Raffaella Mennoia

Tornano le nostre anticipazioni dedicate al mondo di Uomini e Donne e in questo caso alle scelte del trono classico. Siamo ormai arrivati al giro di boia e, come vi abbiamo già detto, la prossima settimana sarà l’ultima in compagnia di Uomini e Donne. Manca quindi poco al gran finale di stagione che però si concluderà con le scelte dei tronisti del trono classico. E proprio oggi, arriva tutta la verità sulle scelte di Andrea Zelletta, Angela Nasti e Giulia Cavaglià. Siamo ormai pronti per il gran finale e Raffaella Mennoia, con una super anticipazioni sui social, ci rivela quello che sta per accadere. Qualche giorno fa vi avevamo detto che le scelte dei tre tronisti sarebbero state registrate il 27 per poi andare in onda tra il 29 e il 31 maggio. Ma oggi, la Mennoia, ha annunciato la grande novità di questa edizione: le scelte di Uomini e Donne tornano a essere in diretta. Questo significa che non ci saranno spoiler, non ci saranno anticipazioni ma il pubblico gusterà proprio in real time, quello che accadrà. La Mennoia parla proprio di puntate in diretta per cui immaginiamo che si andrà in onda alle 14,45 senza registrare neppure prima. Le scelte saranno trasmesse, una al giorno, nelle tre giornate della settimana dedicate al trono classico. Probabilmente la prossima settimana, capiremo quale giorno andrà in onda la scelta di Andrea, quale giorno andrà in onda la scelta di Angela e quale giorno andrà in onda la scelta di Giulia.

UOMINI E DONNE ULTIME NEWS E ANTICIPAZIONI: LE SCELTA SARANNO IN DIRETTA

“State impazzendo per queste scelte di Uomini e Donne, state impazzendo voi e anche noi. Leggo tante cose inesatte” ha commentato la Mennoia nelle sue storie di Instagram. La Mennoia ha anche aggiunto che al momento non ci sono certezze sulle date.

Per la gioia del pubblico che ama Uomini e Donne e non ama le anticipazioni, questa edizione si chiuderà con un’altra novità. Se infatti le prime scelte della stagione sono andate in onda persino in prime time, con le scelte nel castello, in questo caso, si torna alle vecchie abitudini, alle scelte in diretta che non lasceranno spazio quindi alle supposizioni e al grande lavoro di chi era presente in studio e faceva i vari resoconti.

Insomma non possiamo raccontarvi nient’altro. Possiamo solo dirvi di aspettare: questa volta ci emozioneremo tutti in diretta nel seguire le scelte e sarà qualcosa di molto romantico, sicuramente.