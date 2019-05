Francesco Renga emoziona parlando di Ambra Angiolini e di sua madre a Verissimo (Foto)

Francesco Renga tra gli ospiti di Verissimo nella puntata di ieri 25 maggio 2019 ha parlato non solo della sua vita professionale ma anche della sua vita privata, di sua madre Jolanda che purtroppo non c’è più, di suo padre che malato di Alzheimer la rivede in sua sorella, e ancora di Ambra Angiolini (foto). Attimi di commozione per Renga che più sereno rispetto al passato confida però di non avere mai superato il dolore della morte della sua mamma. Una ferita che non si è mai rimarginata, una scomparsa che l’ha lacerato e che dura anche se sono passati diversi anni. Ha dovuto smettere di essere figlio per i suoi figli ed è stato costretto ad affrontare la perdita più dolorosa. A sua madre, ma anche a suo padre, Francesco Renga ha dedicato la sua ultima canzone presentata al festival di Sanremo: “Aspetto che torni”. Molti hanno pensato che quel brano parlasse di Ambra Angiolini, invece no è suo padre che parla in prima persona, è lui che in realtà aspetta che torni.

FRANCESCO RENGA A VERISSIMO SI COMMUOVE PARLANDO DEI SUOI GENITORI

“Mio padre quando va a trovare mia sorella la scambia per mia mamma” ha confidato spiegando che suo padre 90enne è malato di Alzheimer e sua sorella le somiglia molto: “Lui vive in questo mondo in cui c’è solo mia madre, ancora adesso”.

Con Ambra Angiolini ha un ottimo rapporto, sono legati non solo perché genitori di Jolanda e Leonardo ma perché si vogliono bene davvero, l’amore e il volersi bene non è mai stato messo in discussione. Così come rispetto amore e famiglia sono statti sempre al centro della loro vita. Renga ha continuato la sua intervista aggiungendo anche che il fatto che sia lui che Ambra abbiano dei compagni che li rendono felici li ha rasserenati, è servito molto.