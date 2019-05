L’eredità chiude la stagione con il torneo dei magnifici 7: i campioni più forti di questa edizione

Ultima settimana di programmazione per l’edizione 2018-2019 de L’eredità. Ultima settimana con una bella sorpresa per il pubblico a casa: a sfidarsi questa volta saranno i campioni più forti e più amati di questa edizione. I concorrenti che hanno vinto di più e che hanno vinto più puntate ( anche senza riempire il portafogli) su sfideranno per una intera settimana per decretare il campione dei campioni de L’eredità. Ma chi rivedremo in questo torneo dei magnifici sette? Per tutta la settimana Flavio Insinna ha annunciato questo torneo, mostrando nel corso delle ultime puntate de L’Eredità i campioni che torneranno a sfidarsi. E tra loro, c’è ovviamente anche Guido, il campione in carica, il professore di fisica che potrebbe insidiare il record storico delle puntate vinte una dietro l’altra…

A darsi battaglia saranno “I Magnifici 7”, cioè i concorrenti che hanno mantenuto più a lungo il ruolo di campione e che hanno vinto il montepremi più alto nelle leggendarie “Ghigliottine”. L’eredità andrà in onda per tutta la settimana tranne il sabato.

L’EREDITA’ IL 27 MAGGIO 2019 PARTE IL TORNEO CON I MAGNIFICI 7: ECCO CHI SONO



Dovranno nuovamente dar prova della loro abilità per conquistare il “Trofeo di Super Campione de L’Eredità” della stagione 2018/2019. Per ben 63 volte hanno ricoperto il ruolo di Campioni: in pratica, un quarto delle puntate complessive di questa stagione del preserale di Rai1.

Tra i campioni rivedremo l’amatissimo Diego che, oltre a essere diventato uno dei protagonisti di questa edizione de L’eredità, regalando anche ascolti record al programma, si è ritagliato un ruolo tutto suo anche nel programma Vieni da me di Caterina Balivo. E ancora Valentina che racconterà anche di un’altra battaglia vinta oltre che quella con i gioco di Rai 1. E poi ci sarà Gaetanino che, a differenza dei suoi compagni di gioco, non ha vinto nulla ma è rimasto nel programma per diverse puntate di fila. E poi ovviamente anche Guido il professore di fisica imbattibile che ha conquistato il pubblico di Rai 1 ma non solo.

L’appuntamento quindi con il torneo dei Magnifici sette è per lunedì alle 18,45 con la prima puntata imperdibile de L’eredità.