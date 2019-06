Stasera in tv 3 giugno 2019 Volevamo andare lontano – Bella Germania e Grande Fratello

Stasera in tv 3 giugno 2019 su Rai 1 va in onda la prima puntata della nuova miniserie Voleva Andare Lontano – Bella Germania. Canale 5 continua a proporre di lunedì sera il reality Grande Fratello con Barbara D’Urso mentre su Rai 2 arriva Unici – Non Stop: la stagione dei talenti. Tra i programmi in tv di stasera anche Report, il film di Simona Izzo Tutte le donne della mia vita, Fantozzi subisce ancora con Paolo Villaggio e Quarta Repubblica. Di seguito le anticipazioni della guida tv Zapping sui programmi in onda stasera in tv 3 giugno 2019. Su Rai 1 c’è Volevamo andare lontano – Bella Germania. Alle 21:25 in prima tv la prima puntata della miniserie in due episodi. Qui le anticipazioni; la seconda puntata andrà in onda domani – Consigliato sì – Su Rai 2 c’è Unici – Non Stop: La stagione dei talenti. Alle 21:20 il programma in replica con i protagonisti della seconda metà degli anni ’70 – Consigliato sì – Su Rai 3 c’è Report. Alle 21:20 l’inchiesta di Federico Ruffo dal suicidio del tifoso juventino ad altri club – Consigliato sì

I PROGRAMMI IN TV DI STASERA 3 GIUGNO 2019

Su Canale 5 c’è Grande Fratello. Alle 21:40 il nono appuntamento con Barbara D’Urso, la semifinale del talent show. Stasera chi sarà eliminato tra Kikò Nalli, Erica ed Enrico? Qui le anticipazioni – Consigliato sì – Su Italia 1 c’è Apes Revolution – Il pianeta delle scimmie. Alle 21:25 il film del 2014 diretto da M. Reeves, con Andy Serkis, Jason Clarke e Toby Kebbell – Consigliato sì – Su Rete 4 c’è Quarta Repubblica. Alle 21:30 un nuovo appuntamento con il talk show con Nicola Porro – Consigliato sì

Su La7 c’è Tutte le donne della mia vita. Alle 21:15 il film del 2007 diretto da Simona Izzo, con Luca Zingaretti, Vanessa Incontrada, Michela Cescon – Consigliato sì – Su Tv8 c’è Karate Kid – La sfida finale. Alle 21:35 il film datato 1989 per la regia di J. G. Avildsen, con R. Macchio, N. Morita – Consigliato sì – Su Nove c’è Fantozzi subisce ancora. Alle 21:25 il film del 1983 diretto da Neri Parenti, con Paolo Villaggio, Anna Mazzamauro, Milena Vukotic – Consigliato sì