Stasera in tv 9 giugno 2019 Portogallo – Olanda e Lontano da te

Stasera in tv 9 giugno 2019 su Rai 1 va in onda Portogallo – Olanda la UEFA Nations League mentre Canale 5 propone Lontano da te. Tra i programmi in tv di stasera anche NCIS, Elementary, Che storia è la musica, La furia dei titani, Non è L’Arena con Massimo Giletti, GP di Formula 1 in Canada e ancora Little Big Italy. Di seguito le anticipazioni della guida tv Zapping sui programmi in onda stasera in tv 9 giugno 2019. Su Rai 1 c’è UEFA Nations League 2018/2019 Finale Portogallo – Olanda. Si gioca la finale dell’edizione inaugurale della Uefa Nations League – Consigliato sì – Su Rai 2 c’è NCIS. Alle 21:05 l’episodio Cloro nero e a seguire Elementary con due episodi La profezia ed Esperimenti – Consigliati sì – Su Rai.3 c’è Che storia è la musica. Alle 20:30 Grazie ad Ezio Bosso un programma tutto nuovo – Consigliato sì

I PROGRAMMI IN TV DI STASERA 0 GIUGNO 2019

Su Canale 5 c’è Lontano da te. In prima tv alle 21:30 la serie tv con Teco Celio, Alessandro Tiberi e Ginepro – Consigliato sì – Su Italia 1 c’è La furia dei titani. Alle 21:20 il film del 2012 diretto da Jonathan Liebesman, con Liam Neeson, Sam Worthington, Ralph Fiennes, Rosamund Pike, Bill Nighy, Toby Kebbell – Consigliato sì – Su Rete 4 c’è #CR4 La Repubblica Delle Donne – i migliori mesi della mia vita. Alle 21:25 va in onda il programma di Piero Chiambretti con i momenti migliori della stagione – Consigliato sì

Su La7 c’è Non è L’Arena. Alle 20:30 non manca l’appuntamento con Massimo Giletti e una nuova puntata del suo programma di approfondimento – Consigliato sì – Su Tv8 c’è GP di F1 dal Canada. Alle 21:00 in pista per il Gran Premio di Formula 1 in Canada – Consigliato sì – Su Nove c’è Little Big Italy. Alle 21:25 Francesco Panella è a Chicago – Consigliato sì