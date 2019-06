Pratiful, la mamma del finto Sebastian accusa Pamela Perricciolo ed Eliana: le sue parole a Live

Nella puntata di Live-Non è la d’Urso in onda il 12 giugno 2019, si è dato ancora una volta ampio spazio a quello che per tutti è diventato il Pamela Prati Gate, o anche Pratiful. In attesa dell’intervista a Pamela Prati ( che poi però non c’è stata), in studio sono arrivate nuove testimonianze. Per la prima volta abbiamo anche sentito la voce della mamma del piccolo Sebastian Caltagirone, o meglio del bambino usato per interpretare il presunto figlio affidatario del presunto imprenditore Mark. La donna ha negato di aver percepito del denaro per gli impegni presi da suo figlio, smentendo però anche Eliana Michelazzo che, disse di non sapere nulla di questa storia. Secondo la mamma del bambino infatti, anche Eliana aveva conosciuto suo figlio a cena al famoso ristorante romano ( che tra l’altro è stato spacciato per loro ma in realtà è di tutt’altra persona).

A LIVE PARLA LA MAMMA DEL BAMBINO CHE HA INTERPRETATO MARK CALTAGIRONE

Le parole della signora:

Nel 2013, Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo, mi chiesero di fare un book per mio figlio. Nel dicembre 2016, mi contattò Pamela Perricciolo e mi chiese un video-selfie di mio figlio, forse, per una fiction o un programma. Mio figlio seguiva un copione che Pamela mandava e mio figlio doveva riprodurre sottoforma di nota vocale. A volte doveva dire “Ciao mamma” o parlare con la voce rotta per un problema alla gola o con voce molto triste… Doveva tossire e dire che gli faceva male la gola.

La mamma del bambino è convinta senza possibilità di sbagliarsi, che Eliana sapesse chi fosse suo figlio:

Conobbi Eliana nella stessa circostanza in cui conobbi la Perricciolo. Eliana vide mio figlio prima della famosa merenda con Pamela Prati. Non ho mai percepito soldi per questa cosa.

Eliana però dice di aver ricordato, solo dopo aver sentito la voce in tv, nel corso della serata, chi sia questa signora e quindi anche il bambino ma di averlo visto da piccolo. Non lo ha mai incontrato al ristorante, non sa se era iscritto alla sua agenzia e non lo ha riconosciuto alla famosa merenda.