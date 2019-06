Caterina Balivo si prepara per l’ultima puntata di Vieni da me e ringrazia il suo pubblico

Caterina Balivo pronta per i saluti e per dare probabilmente, il suo arrivederci al pubblico. Il 14 giugno 2019 va in onda l’ultima puntata di Vieni da me, il nuovo programma che la Balivo ha condotto e al quale ha lavorato per tutta la stagione insieme alla sua squadra di autori. Forse i numeri non sono stati quelli che la Rai si aspettava per il pomeriggio della rete, forse si poteva rosicchiare qualcosa in più. Alla Balivo però va dato atto di una cosa: dopo le prime disastrose puntate ha capito che bisognava cambiare e lo ha fatto; ha letto le critiche arrivate e ne ha preso consapevolezza. Lei e la sua squadra di autori hanno fatto le giuste modifiche che hanno reso il programma sicuramente più ritmato, più interessante. Il pubblico poi è come sempre padrone e i dati di ascolto non dipendono di certo da chi critica, ma da chi decide di sintonizzarsi o meno su una rete.

A poche ore dalla diretta del suo programma, Caterina ha iniziato già con i primi ringraziamenti sui social.

CATERINA BALIVO PRONTA PER L’ARRIVEDERCI: OGGI L’ULTIMA PUNTATA DI VIENI DA ME

Ed ecco il messaggio di Caterina Balivo che si prepara a salutare il suo pubblico:

Era il 7 Settembre 2018 ed era il primo giorno e unico giorno di prove di Vieni da Me.

Non ho dimenticato un solo minuto di questa stagione lunga faticosa ricca di tanti cambiamenti ma bellissima che oggi si conclude.

Vieni da Me è un programma che ha fatto sudare tutti, dai fonici, ai cameraman alle regia, agli autori, tutti hanno contribuito a renderlo quello che oggi è diventato!

Ma chi davvero mi rende orgogliosa e grata per il lavoro che ho l’onore e l’onere di fare SIETE VOI.

Voi che tra critiche costruttive e complimenti argomentati, mi avete dato sempre consigli distaccati e utili.

A volte ci siamo commossi insieme, a volte ballato insieme e tante volte riso insieme.

Oggi mi vestirò del mio sorriso migliore per entrare per l’ultima volta a casa vostra e cercare di portare un po’ di spensieratezza e qualche riflessione interessante in questo caldo pomeriggio di Giugno.

Vi dico grazie, grazie davvero… a più tardi 💙 #caterinabalivo#caterinasecrets #vienidame

Appuntamento quindi alle 14 di oggi per l’ultima puntata di Vieni da me che dovrebbe esser stato confermato anche per la prossima stagione di Rai 1. Ma ne sapremo sicuramente qualcosa in più, oggi, nel corso della diretta e poi dopo la presentazione dei palinsesti della prossima stagione Rai.