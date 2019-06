Stasera in tv 19 giugno 2019 Italia – Polonia e l’ultima puntata di Live non è la D’Urso

Stasera in tv mercoledì 19 giugno 2019 su Rai 1 scendono in campo gli Under 21 per i Campionati Europei Italia 2019: Italia – Polonia. Canale 5 propone l’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso con Barbara D’Urso. Tra i programmi tv in onda stasera in prime time anche il film Qualcosa di speciale, l’appuntamento del mercoledì con Federica Sciarelli e Chi l’ha visto e ancora Tutti pazzi per l’oro, Forrest Gump e Notte prima degli esami. Di seguito le anticipazioni della guida tv Zapping sui programmi in onda stasera in tv 19 giugno 2019. Su Rai 1 c’è la Italia – Spagna. Alle 20:30 la Nazionale Under 21 per i Campionati Europei Italia 2019 – qui le informazioni – Consigliato sì – Su Rai 2 c’è Qualcosa di speciale. Alle 21:20 il film diretto da Brandom Camp del 20, con Martin Sheen, Aaron Eckhart, Jennifer Aniston – Consigliato sì – Su Rai 3 c’è Chi l’ha visto? Alle 21:20 Federica Sciarelli conduce un nuovo appuntamento – qui le anticipazioni – Consigliato sì

I PROGRAMMI IN TV DI STASERA 19 GIUGNO 2019

Su Canale 5 c’è Live – Non è la D’Urso. Alle 21:40 l’ultima puntata del programma condotto da Barbara D’Urso – qui le anticipazioni – Consigliato sì – Su Italia 1 c’è Tutti pazzi per l’oro. Alle 21:20 il film diretto da Andy Tennant del 2008, con Matthew McConaughey, Kate Hudson, Donald Sutherland, Ewen Bremner – Consigliato sì – Su Rete 4 c’è Forrest Gump. Alle 21:30 il film del 1994 per la regia di Robert Zemeckis del 1994, con Tom Hanks, Robin Wright Penn, Gary Sinise, Mykelti Williamson – Consigliato sì

Su La7 c’è Atlantide Files presenta Atomica. Alle 21:15 nuovi documentari e testimonianze inedite per raccontare la storia – Consigliato sì – Su Tv8 c’è Notte prima degli esami. Alle 21:30 il film diretto da Fausto Brizzi del 2005, con Giorgio Faletti, Cristiana Capotondi, Nicolas Vaporidis – Consigliato sì – Su Nove c’è Grand Budapest Hotel. Alle 21:30 il film diretto da Wes Anderson del 2014, con Ralph Fiennes, Tony Revolori – Consigliato sì