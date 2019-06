Mara Venier svela un retroscena sull’intervista a Pamela Prati: ecco che cosa ha pensato intervistandola

L’intervista di Pamela Prati a Domenica IN resterà negli annali della storia della tv. Non perchè fosse una intervista clamorosa ma perchè è una delle prime nelle quali la show girl mente, parlando di una famiglia che non è mai esistita, di un marito che non è mai esistito e lo fa cantando, sorridendo, piangendo…Mara Venier non ha ancora mandato giù il fatto che proprio nel suo salotto siano state raccontate tante menzogne, non a caso, in una recente intervista aveva detto che vorrebbe che quelle immagini scomparissero per sempre. Una cosa difficile, visto che i video di questa famosa intervista sono presenti in rete manco fossero qualcosa di super sexy. In ogni caso la Venier, in una delle sue ultime interviste per La Stampa, è tornata a parlare di questa chiacchierata fatta con Pamela Prati e ha svelato quello che ha pensato mentre aveva la show girl sarda di fronte a lei.

MARA VENIER TORNA A COMMENTARE L’INTERVISTA DI PAMELA PRATI A DOMENICA IN

Ed ecco le parole d Mara Venier per la sua intervista a La Stampa:

“Durante l’intervista avevo capito che qualcosa non andava. Il giorno dopo mi chiama Roberto D’Agostino e mi dice che è tutta una bufala. Poco dopo è a chiamarmi l’ex fidanzato e anche lui mi dice che era tutto falso. Era partito un circo dal quale volevo rimanere fuori. Mi ha cercata e voleva tornare, piangeva: “Sono innocente”. Una grande tristezza. Mi è dispiaciuto per lei”.

Mara però non ha cavalcato questa onda, non ha voluto approfondire la vicenda e nelle settimane successive si è limitata a dire di aver comprato il vestito per il matrimonio ma che non aveva ricevuto nessuna partecipazione. Ricorderete poi che ha chiuso la stagione di Domenica IN prendendo in giro a modo suo la Prati, con il siparietto di Teo Teocoli nei panni di un sedicente fidanzato di Gina Lollobrigida, tale Caltagirones.