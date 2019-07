Stasera in tv 31 luglio 2019 SuperQuark, Manifest e Maria Teresa

Stasera in tv 31 luglio 2019 su Rai 1 potremo seguire SuperQuark con Piero e Alberto Angela mentre Canale 5 propone gli ultimi episodi di Manifest in prima tv. Tra i programmi in tv di oggi in prima serata anche la miniserie Maria Teresa, Elementary, Battiti Live, SMS – Sotto mentite spoglie, Missione Tata e Il tempo delle mele. Di seguito le anticipazioni della guida tv Zapping sui programmi in onda stasera in tv mercoledì 31 luglio 2019. Su Rai 1 c’è SuperQuark. Alle 21:25 un nuovo appuntamento con Piero e Alberto Angela tra il documentario naturalistico della BBC che ci porta in India al mare pulito e i depuratori e ancora il laboratorio dove sono conservate le rocce raccolte sulla Luna – Consigliato sì – Su Rai 2 c’è Elementary. Alle 21:20 in prima tv gli episodi Nei boschi e Comando: cancella – Consigliato sì – Su Rai 3 c’è Maria Teresa. Alle 21:20 in prima tv la prima parte della miniserie diretta da Robert Dornhelm del 2017, con Marie-Luise Stockinger, Vojtěch Kotek – Consigliato sì

I PROGRAMMI IN TV DI STASERA 31 LUGLIO 2019

Su Canale 5 c’è Manifest. All3ìe 21:20 in prima tv gli ultimi episodi: Avvicinamento autorizzato, Aggiornamento, Atterraggio brusco e Orario di partenza previsto – Consigliato sì – Su Italia 1 c’è Battiti Live. Alle 21:10 il quarto appuntamento con la musica d’estate e l’vento itinerante di Radionorba presentato da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri – Consigliato sì – Su Rete 4 c’è SMS – Sotto mentite spoglie. Alle 21:30 stasera il film diretto da Vincenzo Salemme del 2007 con Salemme e Giorgio Panariello – Consigliato sì





Su La7 c’è Missione Tata. Alle 21:15 il film del 2005 diretto da Adam Shankman con Vin Diesel, Lauren Graham, Faith Ford, Brittany Snow – Consigliato sì – Su Tv8 c’è Il tempo delle mele. Alle 21:30 il film diretto da Claude Pinoteau del 1980, con Sophie Marceau, Brigitte Fossey – Consigliato sì – Su Nove c’è Daredevil. Alle 21:25 il film del 2003 con Ben Affleck, Jennifer Garner, Michael Clarke Duncan, Colin Farrell – Consigliato sì