La produzione di Uomini e Donne annuncia provvedimenti legali: partono le denunce ma contro chi?

E’ una estate davvero movimentata quella che i redattori, gli autori di Uomini e Donne e anche la produzione, stanno vivendo. Sui social ormai, vengono lanciati sassi, nascoste le mani, come si suol dire…E spesso si pensa che delle accuse, lanciate a caso senza fare nomi, possano restare solo voci nell’etere, e parliamo in generale non necessariamente di questo caso. Ma si sa, le insinuazioni si pagano, soprattutto se poi non si hanno le prove per dimostrare quello che si dice. Ed è quello che la produzione di Uomini e Donne vuole ricordare a tutte le persone che, in questi giorni, stanno facendo pesanti accuse al programma senza però arrivare al nocciolo della questione. Non solo, le accuse di ex protagonisti di Uomini e Donne innescano poi la reazione di parte del pubblico che si pone delle domande ma che lancia anche delle accuse. Ed ecco quindi che la produzione ha deciso di far sentire la sua voce. Questo pomeriggio già Raffaella Mennoia sui social si era detta pronta a contattare un legale per agire contro le persone che in questi giorni stanno sparlando di lei e adesso, anche dal profilo ufficiale del programma, arrivano degli “annunci ai naviganti”.

Visto che in questi giorni sta succedendo davvero di tutto, evitiamo anche di fare delle ipotesi relative a questo messaggio, in particolare a chi si riferisce. Non sapendolo, non vogliamo rischiare di mettere in mezzo delle persone che non hanno nulla a che fare con questa situazione.

Possiamo però dirvi che ex tronisti, ex corteggiatori ed ex troniste hanno in queste ore espresso alcuni pareri sia contro la redazione in generale che in particolare contro Raffaella Mennoia.

IL MESSAGGIO DELLA PRODUZIONE DI UOMINI E DONNE SUI SOCIAL: VOLANO QUERELE?

Come potrete notare, anche per mettere a tacere tutti, il messaggio viene firmato dalla produzione ma anche da Maria de Filippi che si schiera quindi dalla parte della sua squadra. Pare che ci siano dei “rosiconi” che, secondo la produzione, pensavano di trovare a Uomini e Donne la soluzione a tutti i loro problemi, e una sistemazione per la vita, ma così non è stato e quindi punterebbero il dito, contro chi lavora al programma.

Questa storia arriverà davvero nelle sedi legali oppure finirà qui?