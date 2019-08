Reazione a Catena 2019: in arrivo il grande torneo dei campioni

Marco Liorni ha preso per mano il programma di Rai 1 e gli ha dato uno stile tutto suo fatto di momenti divertenti e di chiacchiere con il pubblico sempre più protagonista. E anche questa edizione di Reazione a catena vola negli ascolti di una estate che, dal punto di vista dello share, non regala molte altre soddisfazioni. E per la gioia del pubblico di Reazione a catena 2019 molto presto ci sarà anche il torneo che vedrà sfidarsi i grandi campioni, le squadre che hanno fatto la storia del programma. E anche in questa edizione ci sono stati tre giovanissimi, i tre Forcellini, che ricorderete molto bene, capaci di incassare record su record e di colpire il pubblico ma non sono i soli…

REAZIONE A CATENA 2019: A SETTEMBRE ARRIVA IL TORNEO CON LE SQUADRE PIU’ FORTI

Saranno infatti 4 le squadre che parteciperanno a questo torneo e sono le squadre dei campioni che hanno incassato di più per quello che riguarda il montepremi del programma. E come potrete immaginare, ci sarà anche il grande ritorno dei Tre di denari, una delle squadre più amate del programma di Rai 1. Hanno infatti vinto 35 puntate consecutive nel 2017, Francesco Nonnis, Marco Burato e Michael Di Liberto, sono componenti dei Tre Di Denari, hanno portato a casa un montepremi pari a 400mila euro . E ricorderete che i tre hanno davvero bucato il teleschermo tanto che il pubblico femminile del programma di Rai 1 invocò a gran voce anche la candidatura di Michael al trono di Uomini e Donne.

Il torneo di Reazione a catena andrà in onda una volta finita questa edizione del programma di Marco Liorni, prima di lasciare spazio a L’eredità che in ogni caso, anche nella stagione televisiva 2019/2020 prenderà il via come di consueto a metà settembre. Il ritorno de L’eredità è infatti previsto per il 23 settembre per cui, a settembre ci aspettiamo di vedere, prima del programma condotto da Flavio Insinna, il grande torneo.

Le puntate previste dedicate al torneo di Reazione a catena andranno in onda dal 18 al 22 settembre 2019.

