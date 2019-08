A La prova del cuoco la strana coppia: Zenit ed Elisa Isoardi, le anticipazioni da Tv, sorrisi e canzoni

In questi giorni si parla moltissimo di una delle novità della prossima stagione de La prova del cuoco. Elisa Isoardi infatti ha scelto di portare nel programma di Rai 1 una ventata di freschezza scegliendo di dare spazio al suo amico a 4 zampe, il piccolo Zenit. Non solo: il cagnolino della conduttrice avrà un ruolo chiave nel programma di Rai 1 perchè da settembre, ci sarà spazio, come racconta la Isoardi nella sua intervista per Tv, sorrisi e canzoni, per i consigli per l’alimentazione degli animali. Vedremo degli chef alle prese con delle ricette per cagnolini e impareremo molte cose.

La Isoardi parla quindi di questa bella novità e racconta: “Zenit parteciperà al programma perchè da settembre avremo uno chef dog”ha dichiarato la conduttrice pronta quindi a partire per questa nuova avventura al fianco del suo amato cagnolino.

ELISA ISOARDI RACCONTA DI QUELLA VOLTA IN CUI ZENIT L’HA SALVATA

ELISA ISOARDI E LE PRIME ANTICIPAZIONI PER LA PROVA DEL CUOCO 2019/2020

La conduttrice rivela che ci saranno delle ricette sia per i cani che per i gatti. Ma non solo: ascolteremo anche i consigli in generale per l’alimentazione dei nostri amici a 4 zampe dati dagli esperti. La conduttrice spiega che molte cose sono cambiate negli ultimi anni. Un tempo si dava ai cani e ai gatti quello che avanzava dalle nostre tavole adesso invece c’è una particolare attenzione all’alimentazione dei cani e dei gatti che vivono in casa con noi.

“Cominceremo con uno spazio settimanale di sei minuti circa, poi vedremo come si evolverà” ha spiegato la conduttrice nella sua intervista per Tv, sorrisi e canzoni. E vedremo cosa accadrà visto che ormai manca sempre di meno alla partenza della nuova edizione de La prova del cuoco. Lo scorso anno gli ascolti non sono stati brillantissimi, cosa succederà in questo secondo anno di Elisa nel mezzogiorno degli italiani?