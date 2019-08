Alberto Matano lascia il TG1: il suo ultimo saluto prima della Cuccarini (VIDEO)

Chi lascia la strada vecchia per quella nuova, sa quel che lascia ma non sa quel che trova: così recita un detto della tradizione popolare… ma questo è anche il destino di Alberto Matano, il noto telegiornalista del Tg1 che a partire dal prossimo settembre sarà il padrone di casa – assieme a Lorella Cuccarini – della nuova edizione de La Vita in Diretta; la ventinovesima edizione del talk d’infotainment sarà in onda lungo l’intera stagione televisiva 2019 – 2020.

Il giornalista ne ha indirettamente dato annuncio la scorsa domenica, 25 agosto, nel corso del notiziario delle ore 20:00. Guardiamo insieme il filmato e scopriamo con quali parole si è temporaneamente congedato al suo pubblico.

Alberto Matano: il suo saluto agli spettatori del Tg1

Come già anticipato, Alberto Matano ha salutato i telespettatori del Tg1 nel corso dell’appuntamento delle ore 20:00 col notiziario di Rai Uno. Dopo aver lanciato tutti i servizi del giorno su cronaca, politica e costume, nel momento di chiudere la messa in onda, Alberto Matano si è preso qualche secondo per precisare che non sarà più dietro quella scrivania.





“Allora… Stasera ci salutiamo“ – ha accennato un po’ timidamente il giornalista – “Perché per un po’ di tempo non farò più il telegiornale. Ma ci rivediamo presto qui su Rai Uno. Grazie a tutti. Arrivederci“, ha chiosato Alberto Matano poco prima dei titoli di coda del notiziario. Ecco qui di seguito il video di quanto accaduto.

Il giornalista @AlbMatano lascia il #TG1 per condurre da settembre #LaVitaInDiretta assieme a Lorella #Cuccarini. 🤔 Mossa azzardata o meritata promozione sul campo? pic.twitter.com/381q2VJhqq — TV Italiana (@TV_Italiana) August 26, 2019

In attesa di sapere quale giornalista prenderà il posto di Alberto Matano nel Tg delle ore 20:00, già sappiamo dove rivedremo all’opera il giornalista di Catanzaro: sarà al timone della prossima edizione de La Vita in Diretta al fianco di Lorella Cuccarini.

Per Alberto Matano si preannuncia un altro salto di qualità nel mondo dell’informazione: dopo aver condotto – con grande affetto da parte del pubblico – il già citato Tg1, il 46enne ha avuto la possibilità di testare altri format e di condurli da protagonista; solo su Rai Tre, ad esempio, ha lanciato al successo il programma Io Sono Innocente (show documentaristico sulla vita di vittime innocenti del sistema giudiziario italiano) ma anche Photoshop (un talk show vip su cronaca e attualità). La Vita in Diretta gli riuscirà altrettanto bene?